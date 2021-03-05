Суд обязал подлечить Микитася, продлив ему арест до 24 апреля

Шевченковский районный суд Киева продлил до 24 апреля срок содержания под стражей бывшего президента корпорации "Укрбуд", бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитаса, подозреваемого в заказе похищения юриста в Киеве. Об этом говорится в решении суда от 24 февраля, опубликованном 3 марта.

Кроме того, суд обязал должностных лиц изолятора временного содержания Главного управления полиции в Киеве или другого учреждения предварительного заключения по месту содержания Микитася обеспечить безотлагательное проведение медицинского обследования и соответствующего лечения в соответствии с установленным диагнозом.

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Напомним, что ранее Микитась уже находился под арестом, будучи подозреваемым по другому делу — о махинации с жильем для Нацгвардии, расследуемым Национальным антикоррупционным бюро. Однако после того, как он пошел на сделку со следствием, его отпустили под ночной домашний арест. Пойдя на сделку со следствием, Микитась дал показания против нынешнего заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, ранее работавшего юристом "Укрбуда".

Застройщик обвинил Татарова в причастности к махинациям корпорации, и НАБУ начало уголовное преследование топ-чиновника. Случилось это после того, как Татаров в открытую заявил, что Артем Сытник не должен далее возглавлять НАБУ, поскольку был признан судом виновным в коррупции, а его назначение было признано неконституционным. Татаров же уверен, что дело его сфальсифицировано и стоит за этим Сытник.

В свою очередь, генеральный директор входящей в "Укрбуд" компании "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода заявил, что на самом деле Микитась единолично принимал решения в рамках схем по хищению средств при строительстве жилья, а его обвинения в этом в адрес других лиц, в частности Татарова и самого Майбороды, несостоятельны.

Директор стройкомпании при этом рассказал, что Микитась страдает алкоголизмом, с чем и связана специфика его поведения и высказываний.

"Фантазировать он умеет! Вот только диагноз-то никто не отменял — лондонские врачи его подтвердили, в сентябре 2019 перед задержанием Микитась специально летал на прием к специалистам. Кстати, не сразу к ним попал, потому что осматривать могли только в трезвом состоянии", — отмечал тогда он.

Майборода также рассказал, что постоянные срывы и неадекватные действия Микитася стали одной из причин, почему все возможные инвесторы, к которым обращался "Укрбуд" в поисках средств во время кризиса, по его словам, отвечали, что могут сотрудничать только при условии, если Микитась не будет иметь права принимать управленческие решения.

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Впоследствии же, 29 декабря, полиция объявила Микитасю о подозрении в похищении собственного юриста и вымогательстве у него 800 тысяч долларов. Само похищение произошло лишь за три недели до этого — 8 декабря — на улице Княжий Затон на киевском жилмассиве Позняки.

В НАБУ же подвергли сомнению расследование по делу о похищении человека, заявив, что считают происходящее давлением на бюро в контексте конфликта с Татаровым.