Зеленський створив військові адміністрації в Сєвєродонецьку та ще двох містах Луганщини

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення військових адміністрацій трьох тимчасово окупованих населених пунктах Луганщини. Відповідний документ оприлюднено на сайті Офісу президента.

Ідеться про міста Сєвєродонецьк, Гірське та Попасна. Робота військово-цивільних адміністрацій цих населених пунктів припиняється з дня початку здійснення повноважень новими органами.

При цьому Зеленський доручив Генштабу ЗСУ та Луганській ОДА здійснити заходи, пов'язані з утворенням військових адміністрацій.

У чому різниця між військовою та військово-цивільною адміністраціями?

Як раніше зауважував доцент Інституту державного управління Каразінського університету Олег Конотопцев "Українському радіо. Харків", військові адміністрації утворюють, коли місцеве самоврядування не може виконувати свої функції, а нових представників обрати неможливо, адже встановлено заборону на проведення голосування під час воєнного стану.

Військово-цивільні адміністрації запроваджувалися в зоні Операції Об’єднаних Сил, і для них є спеціальний окремий закон. А просто військові адміністрації – це орган виключно військового управління, який складається з військових.

Нагадаємо, в лютому президент Володимир Зеленський підписав указ про утворення Чернігівської міської військової адміністрації. Там був лише тимчасовий міський голова, адже обраного мера Владислава Атрошенка спіймали на корупційному порушенні, після чого суд оштрафував його на 6800 гривень та позбавив права обіймати посаду на рік.

Пізніше начальником Чернігівської міської військової адміністрації було призначено Дмитра Брижинського.