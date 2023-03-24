Зеленский создал военные администрации в Северодонецке и еще двух городах Луганской области

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об образовании военных администраций в трех временно оккупированных населенных пунктах Луганской области. Соответствующий документ опубликован на сайте Офиса президента.

Речь идет о городах Северодонецк, Горское и Попасная. Работа военно-гражданских администраций этих населенных пунктов прекращается со дня начала осуществления полномочий новыми органами.

При этом Зеленский поручил Генштабу ВСУ и Луганской ОГА принять меры, связанные с образованием военных администраций.

В чем разница между военной и военно-гражданской администрациями?

Как ранее отмечал доцент Института государственного управления Каразинского университета Олег Конотопцев "Украинскому радио. Харьков", военные администрации образуют, когда местное самоуправление не может выполнять свои функции, а новых представителей выбрать невозможно, ведь установлен запрет на проведение голосования во время военного положения.

Военно-гражданские администрации вводились в зоне Операции Объединенных Сил, и для них есть специальный отдельный закон. А просто военные администрации – это орган исключительно военного управления, состоящий из военных.

Напомним, в феврале президент Владимир Зеленский подписал указ о создании Черниговской городской военной администрации. Там был только временный городской голова, ведь избранный мэр Владислав Атрошенко был пойман на коррупционном нарушении, после чего суд оштрафовал его на 6800 гривен и лишил права занимать должность на год.

Позже начальником Черниговской городской военной администрации был назначен Дмитрий Брижинский.