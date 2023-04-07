Зеленский назначил начальников Северодонецкой, Попаснянской и Горной городских военных администраций

Президент Украины Владимир Зеленский 7 апреля подписал три распоряжения о назначении городских военных администраций в трех временно оккупированных городах Луганской области.

Документы опубликовала пресс-служба Офиса Президента.

Распоряжением №61/2023-рп начальником Горной городской военной администрации Северодонецкого района Луганской области назначен Алексей Бабченко.

Начальником Попаснянской городской военной администрации Северодонецкого района Луганской области распоряжением №62/2023-рп назначен Николай Ханатов.

В самом Северодонецке городскую военную администрацию по распоряжению №63/2023-рп возглавит Александр Стрюк.

Напомним, что все три военных администрации созданы Указом Президента Украины №181/2023 от 24 марта.

Города попали под оккупацию, в то же время своим указом Зеленский поручил Генштабу ВСУ и Луганской ОГА принять меры, связанные с образованием военных администраций.