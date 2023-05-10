Зеленський завершив формування військових адміністрацій на Херсонщині: які утворено останніми

Президент Володимир Зеленський постановив утворити Скадовську міську та Виноградівську сільську військові адміністрації Херсонської області. Про це йдеться в указі глави держави №268 від 10 травня.

В свою чергу, начальником Скадовської МВА розпорядженням №81 президент призначив Сергія Кухту, а начальником Виноградівської сільської ВА - розпорядженням №82 призначено Валерія Мельниченка.

Натомість до російської окупації з 24 лютого 2022 року ці громади очолювали обрані на виборах 2020 року відповідно Олександр Яковлєв (балотувався від "Самопомочі") та Сергій Шматенко ("Слуга народу"). Яковлєв ще в квітні 2022 року заявив, що був змушений поїхати з міста задля своєї безпеки.

Таким чином, наразі військові адміністрації передбачено для всіх 49 громад Херсонської області, і вона стала першою такою в Україні. Усього ж в Україні утворено ВА вже в 170 громадах з 1470 (без окупованого Криму, в якому укрупнення громад адмінреформою не передбачалося).

Зазначимо при цьому, що 8 травня в Генеральному штабі Збройних сил України заявили про згортання діяльності російської окупаційної адміністрації в Скадовську та навколишніх селах, вивезення звідти документів, оргтехніки та майна держустанов.