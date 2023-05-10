Зеленский завершил формирование военных администраций в Херсонской области: какие образованы последними

Президент Владимир Зеленский постановил создать Скадовскую городскую и Виноградовскую сельскую военные администрации Херсонской области. Об этом говорится в указе главы государства №268 от 10 мая.

В свою очередь, начальником Скадовской ГВА распоряжением №81 президент назначил Сергея Кухту, а начальником Виноградовской сельской ВА - распоряжением №82 назначен Валерий Мельниченко.

В то же время до российской оккупации с 24 февраля 2022 года эти общины возглавляли избранные на выборах 2020 года соответственно Александр Яковлев (баллотировался от "Самопомощи") и Сергей Шматенко ("Слуга народа"). Яковлев еще в апреле 2022 года заявил, что был вынужден уехать из города ради своей безопасности.

Таким образом, в настоящее время военные администрации предусмотрены для всех 49 общин Херсонской области, и она стала первой такой в Украине. Всего же в Украине создано ВА уже в 170 общинах из 1470 (без оккупированного Крыма, в котором укрупнение общин админреформой не предусматривалось).

Отметим при этом, что 8 мая в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили о сворачивании деятельности российской оккупационной администрации в Скадовске и окрестных селах, вывозе оттуда документов, оргтехники и имущества госучреждений.