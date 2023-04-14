Зеленский завершил образование военных администраций в неоккупированных общинах Донецкой области

Президент Владимир Зеленский образовал в Донецкой области еще девять местных военных администраций. Об этом говорится в указе главы государства №226 от 14 апреля.

Кроме того, соответствующими распоряжениями он сразу назначил и их начальников. В частности, в Краматорском районе новосозданную Новодонецкую поселковую ВА возглавил Юрий Люлька, Александровскую поселковую ВА - Людмила Борисевич, Андреевскую сельскую ВА - Елена Никитина, а Ильиновскую сельскую ВА - Владимир Маринич.

В Покровском районе начальником новосозданной Белозерской городской ВА стал Сергей Макеев, Новогродовской городской ВА - Александр Шевченко, Гродовской поселковой ВА - Владимир Руденко, Удачненской поселковой ВА - Валерий Дугельный, а Криворожской сельской ВА - Анна Павлова.

Указ вступает в силу дня опубликования. Генеральному штабу Вооруженных сил Украины и Донецкой областной военной администрации поручено провести мероприятия, связанные с образованием перечисленных новых администраций.

Все перечисленные лица, кроме Люльки, являются действующими главами соответствующих общин, избранными на последних местных выборах в 2020 году. Руденко, Маринич, Павлова, Борисевич и Дугельный баллотировались на них от пропрезидентской партии "Слуга народа", Никитина, Макеев и Шевченко как самовыдвиженцы.

Таким образом, все общины в Покровском и Краматорском районах и в целом все не оккупированные Россией общины Донецкой области теперь имеют военные администрации (в целом их 36).

В 25 общинах, предусмотренных админреформой 2020 года на оккупированной ранее территории, а также в 5 общинах Волновахского района, оккупированных в ходе российского вторжения 2022 года, ВА пока не предусмотрены.

Всего же в Украине создано Зеленским уже 168 военных администраций на местном уровне. Напомним, что предыдущий указ по этому поводу президент подписал неделю назад, 7 апреля. Тогда было образовано еще 19 ВА в Запорожской области – почти все на оккупированной ныне территории. 13 из них, в том числе Энергодарскую городскую, возглавили законные главы, избранные на выборах под украинской юрисдикцией до российского вторжения.