В Запорожской области образуют 19 военных администраций - указ Зеленского

Президент Владимир Зеленский 7 апреля подписал указ №197/2023 о создании 19 городских, сельских и поселковых военных администраций в Запорожской области. Документ опубликовала пресс-служба Офиса Президента.

Указом глава государства постановил создать:

Благовещенскую сельскую военную администрацию Васильевского района;

Воскресенская сельская военная администрация Пологовского района;

Днепрорудненскую ГВА Васильевского района;

Энергодарскую ГВА Васильевского района;

Каменско-Днепровскую ГВА Васильевского района;

Каменскую поселковую военную администрацию Пологовского района;

Камыш-Зорянскую поселковую военную администрацию Пологовского района;

Малобелозерская сельская военная администрация Васильевского района;

Молочанскую ГВА Пологовского района;

Новобогдановскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района;

Ореховскую ГВА Пологовского района;

Осипенковскую сельскую военную администрацию Бердянского района;

Плодородненскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района;

Преображенская сельская военная администрация Пологовского района;

Розовскую поселковую военную администрацию Пологовского района;

Смирновскую сельская военная администрация Пологовского района;

Софиевскую сельскую военную администрацию Бердянского района;

Степногорскую поселковую военную администрацию Васильевского района;

Черниговскую поселковую военную администрацию Бердянского района.

Также 7 апреля Зеленский назначил начальников Северодонецкого, Попаснянского и Горного ГВА, где ранее образовали военные администрации.

Напомним, летом 2022 года в Бердянском районе Зеленский создал военные администрации в Бердянске и Приморске. Впоследствии глава государства образовал три военных администрации на оккупированной территории вокруг Бердянска.