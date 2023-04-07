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В Запорожской области образуют 19 военных администраций - указ Зеленского

Владимир Зеленский, президент Украины
Зеленский во время рабочей поездки в Запорожскую и Днепропетровскую области. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский 7 апреля подписал указ №197/2023 о создании 19 городских, сельских и поселковых военных администраций в Запорожской области. Документ опубликовала пресс-служба Офиса Президента.

Указом глава государства постановил создать:

  • Благовещенскую сельскую военную администрацию Васильевского района;
  • Воскресенская сельская военная администрация Пологовского района;
  • Днепрорудненскую ГВА Васильевского района;
  • Энергодарскую ГВА Васильевского района;
  • Каменско-Днепровскую ГВА Васильевского района;
  • Каменскую поселковую военную администрацию Пологовского района;
  • Камыш-Зорянскую поселковую военную администрацию Пологовского района;
  • Малобелозерская сельская военная администрация Васильевского района;
  • Молочанскую ГВА Пологовского района;
  • Новобогдановскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района;
  • Ореховскую ГВА Пологовского района;
  • Осипенковскую сельскую военную администрацию Бердянского района;
  • Плодородненскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района;
  • Преображенская сельская военная администрация Пологовского района;
  • Розовскую поселковую военную администрацию Пологовского района;
  • Смирновскую сельская военная администрация Пологовского района;
  • Софиевскую сельскую военную администрацию Бердянского района;
  • Степногорскую поселковую военную администрацию Васильевского района;
  • Черниговскую поселковую военную администрацию Бердянского района.

Также 7 апреля Зеленский назначил начальников Северодонецкого, Попаснянского и Горного ГВА, где ранее образовали военные администрации.

Напомним, летом 2022 года в Бердянском районе Зеленский создал военные администрации в Бердянске и Приморске. Впоследствии глава государства образовал три военных администрации на оккупированной территории вокруг Бердянска.

Автор:
Вита Молодан