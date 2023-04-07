- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
В Запорожской области образуют 19 военных администраций - указ Зеленского
Президент Владимир Зеленский 7 апреля подписал указ №197/2023 о создании 19 городских, сельских и поселковых военных администраций в Запорожской области. Документ опубликовала пресс-служба Офиса Президента.
Указом глава государства постановил создать:
- Благовещенскую сельскую военную администрацию Васильевского района;
- Воскресенская сельская военная администрация Пологовского района;
- Днепрорудненскую ГВА Васильевского района;
- Энергодарскую ГВА Васильевского района;
- Каменско-Днепровскую ГВА Васильевского района;
- Каменскую поселковую военную администрацию Пологовского района;
- Камыш-Зорянскую поселковую военную администрацию Пологовского района;
- Малобелозерская сельская военная администрация Васильевского района;
- Молочанскую ГВА Пологовского района;
- Новобогдановскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района;
- Ореховскую ГВА Пологовского района;
- Осипенковскую сельскую военную администрацию Бердянского района;
- Плодородненскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района;
- Преображенская сельская военная администрация Пологовского района;
- Розовскую поселковую военную администрацию Пологовского района;
- Смирновскую сельская военная администрация Пологовского района;
- Софиевскую сельскую военную администрацию Бердянского района;
- Степногорскую поселковую военную администрацию Васильевского района;
- Черниговскую поселковую военную администрацию Бердянского района.
Также 7 апреля Зеленский назначил начальников Северодонецкого, Попаснянского и Горного ГВА, где ранее образовали военные администрации.
Напомним, летом 2022 года в Бердянском районе Зеленский создал военные администрации в Бердянске и Приморске. Впоследствии глава государства образовал три военных администрации на оккупированной территории вокруг Бердянска.Подписывайтесь на наш YouTube канал