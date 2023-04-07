В Запорізькій області утворять 19 військових адміністрацій — указ Зеленського

Президент Володимир Зеленський 7 квітня підписав указ №197/2023 про утворення 19 міських, сільських і селищних військових адміністрацій у Запорізькій області. Документ опублікувала пресслужба Офісу Президента.

Указом голова держави постановим створити:

Благовіщенську сільську військову адміністрацію Василівського району;

Воскресенську сільську військову адміністрацію Пологівського району;

Дніпрорудненську МВА Василівського району;

Енергодарську МВА Василівського району;

Камʼянсько-Дніпровську МВА Василівського району;

Камʼянську селищну військову адміністрацію Пологівського району;

Комиш-Зорянську селищну військову адміністрацію Пологівського району;

Малобілозерську сільську військову адміністрацію Василівського району;

Молочанську МВА Пологівського району;

Новобогданівську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району;

Оріхівську МВА Пологівського району;

Осипенківську сільську військову адміністрацію Бердянського району;

Плодородненську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району;

Преображенську сільську військову адміністрацію Пологівського району;

Розівську селищну військову адміністрацію Пологівського району;

Смирновську сільську військову адміністрацію Пологівського району;

Софіївську сільську військову адміністрацію Бердянського району;

Степногірську селищну військову адміністрацію Василівського району;

Чернігівську селищну військову адміністрацію Бердянського району.

Також 7 квітня Зеленський призначив начальників Сєвєродонецької, Попаснянської та Гірської МВА, де раніше утворили військові адміністрації.

Нагадаємо, влітку 2022 року в Бердянському районі Зеленський створив військові адміністрації в обидвох містах - Бердянську й Приморську. Згодом голова держави утворив три військові адміністрації на окупованій території навколо Бердянська