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В Запорізькій області утворять 19 військових адміністрацій — указ Зеленського
Президент Володимир Зеленський 7 квітня підписав указ №197/2023 про утворення 19 міських, сільських і селищних військових адміністрацій у Запорізькій області. Документ опублікувала пресслужба Офісу Президента.
Указом голова держави постановим створити:
- Благовіщенську сільську військову адміністрацію Василівського району;
- Воскресенську сільську військову адміністрацію Пологівського району;
- Дніпрорудненську МВА Василівського району;
- Енергодарську МВА Василівського району;
- Камʼянсько-Дніпровську МВА Василівського району;
- Камʼянську селищну військову адміністрацію Пологівського району;
- Комиш-Зорянську селищну військову адміністрацію Пологівського району;
- Малобілозерську сільську військову адміністрацію Василівського району;
- Молочанську МВА Пологівського району;
- Новобогданівську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району;
- Оріхівську МВА Пологівського району;
- Осипенківську сільську військову адміністрацію Бердянського району;
- Плодородненську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району;
- Преображенську сільську військову адміністрацію Пологівського району;
- Розівську селищну військову адміністрацію Пологівського району;
- Смирновську сільську військову адміністрацію Пологівського району;
- Софіївську сільську військову адміністрацію Бердянського району;
- Степногірську селищну військову адміністрацію Василівського району;
- Чернігівську селищну військову адміністрацію Бердянського району.
Також 7 квітня Зеленський призначив начальників Сєвєродонецької, Попаснянської та Гірської МВА, де раніше утворили військові адміністрації.
Нагадаємо, влітку 2022 року в Бердянському районі Зеленський створив військові адміністрації в обидвох містах - Бердянську й Приморську. Згодом голова держави утворив три військові адміністрації на окупованій території навколо БердянськаПідписуйтесь на наш Telegram канал