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В Запорізькій області утворять 19 військових адміністрацій — указ Зеленського

Володимир Зеленський, президент Українии
Зеленський під час робочої поїздки до Запорізької та Дніпропетровської областей. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський 7 квітня підписав указ №197/2023 про утворення 19 міських, сільських і селищних військових адміністрацій у Запорізькій області. Документ опублікувала пресслужба Офісу Президента.

Указом голова держави постановим створити:

  • Благовіщенську сільську військову адміністрацію Василівського району;
  • Воскресенську сільську військову адміністрацію Пологівського району;
  • Дніпрорудненську МВА Василівського району;
  • Енергодарську МВА Василівського району;
  • Камʼянсько-Дніпровську МВА Василівського району;
  • Камʼянську селищну військову адміністрацію Пологівського району;
  • Комиш-Зорянську селищну військову адміністрацію Пологівського району;
  • Малобілозерську сільську військову адміністрацію Василівського району;
  • Молочанську МВА Пологівського району;
  • Новобогданівську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району;
  • Оріхівську МВА Пологівського району;
  • Осипенківську сільську військову адміністрацію Бердянського району;
  • Плодородненську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району;
  • Преображенську сільську військову адміністрацію Пологівського району;
  • Розівську селищну військову адміністрацію Пологівського району;
  • Смирновську сільську військову адміністрацію Пологівського району;
  • Софіївську сільську військову адміністрацію Бердянського району;
  • Степногірську селищну військову адміністрацію Василівського району;
  • Чернігівську селищну військову адміністрацію Бердянського району.

Також 7 квітня Зеленський призначив начальників Сєвєродонецької, Попаснянської та Гірської МВА, де раніше утворили військові адміністрації.

Нагадаємо, влітку 2022 року в Бердянському районі Зеленський створив військові адміністрації в обидвох містах - Бердянську й Приморську. Згодом голова держави утворив три військові адміністрації на окупованій території навколо Бердянська

Автор:
Віта Молодан