Зеленський завершив утворення військових адміністрацій у неокупованих громадах Донеччини

Президент Володимир Зеленський утворив у Донецькій області ще дев'ять місцевих військових адміністрацій. Про це йдеться в указі глави держави №226 від 14 квітня.

Крім того, відповідними розпорядженнями він відразу призначив і їхніх начальників. Зокрема, в Краматорському районі новостворену Новодонецьку селищну ВА очолив Юрій Люлька, Олександрівську селищну ВА - Людмила Борисевич, Андріївську сільську ВА - Олена Нікітіна, а Іллінівську сільську ВА - Володимир Маринич.

В Покровському районі начальником новоствореної Білозерської міської ВА став Сергій Макєєв, Новогродівської міської ВА - Олександр Шевченко, Гродівської селищної ВА - Володимир Руденко, Удачненської селищної ВА - Валерій Дугельний, а Криворізької сільської ВА - Анна Павлова.

Указ набирає чинності з дня опублікування. Генеральному штабу Збройних сил України та Донецькій обласній військовій адміністрації доручено здійснити заходи, пов'язані з утворенням перелічених нових адміністрацій.

Всі перелічені особи, окрім Люльки, є чинними головами відповідних громад, обраними на останніх місцевих виборах в 2020 році. Руденко, Маринич, Павлова, Борисевич та Дугельний балотувалися на них від пропрезидентської партії "Слуга народу", Нікітіна, Макєєв та Шевченко - як самовисуванці.

Таким чином, наразі всі громади в Покровському та Краматорському районах та загалом всі не окуповані Росією громади Донецької області мають військові адміністрації (загалом їх 36).

У 25 громадах, передбачених адмінреформою 2020 року на окупованій до того території, а також у 5 громадах Волноваського району, окупованих під час російського вторгнення 2022 року, ВА наразі не передбачені.

Усього ж в Україні утворено Зеленським вже 168 військових адміністрацій на місцевому рівні. Нагадаємо, що попередній указ щодо цього президент підписав тиждень тому, 7 квітня. Тоді було утворено ще 19 ВА в Запорізькій області - майже всі на окупованій нині території. 13 з них, в тому числі Енергодарську міську, очолили законні голови, обрані на виборах під українською юрисдикцією до російського вторгнення.