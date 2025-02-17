Достройка ХАЭС: "Энергоатом" потратит 360 млн грн на проверку оборудования, которое покупают у Болгарии и США

АО "НАЭК "Энергоатом" в 2025 году проведет ряд тендеров общей стоимостью 366,14 млн грн по проверке оборудования, закупаемого для строительства новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС. Все деньги будут потрачены со собственного счета компании.

Об этом пишет издание "Наши деньги" со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Наибольшие закупки связаны с обследованием уже имеющегося оборудования и того, что собираются купить в Болгарии для достройки энергоблоков 3 и 4 и у США для возведения новых энергоблоков 5 и 6 Хмельницкой АЭС. Строительство этих блоков на прошлой неделе анонсировал лично президент Украины Владимир Зеленский.

Предварительное соглашение о приобретении реактора АР1000 для энергоблока 5 "Энергоатом" заключил с американской корпорацией Westinghouse в декабре 2023 года. Размер сделки составил 16,42 млрд. грн. В том числе $350 млн должно пойти на само оборудование и $137,5 млн на оплату персонала, товарно-материальных ценностей, расходов третьих лиц и другие расходы. Поставка оборудования предполагалась в апреле 2028 года.

"Энергоатом" решил, что только в июле 2025 года проведет тендер стоимостью 120 млн грн на обследование оборудования из США. То есть, украинская сторона заключила соглашение на его приобретение без проверки его физического состояния и комплектности.

Как пишет издание, это оборудование осталось в США после краха планов строительства АЭС VC Summer в Южной Каролине. В 2012 году Westinghouse получил лицензию на строительство, но со временем стоимость строительства выросла с $9,8 млрд до $25 млрд. В 2017 году американская корпорация прекратила работы, обанкротилась, а двух руководителей компании, также причастной к строительству, приговорили к тюремным срокам за махинации. С тех пор неиспользованное оборудование просто лежало на складе.

Также на июль "Энергоатом" запланировал тендер стоимостью 86 млн на обследование двух российских реакторов ВВЭР-1000, лежащих на складе в Болгарии. Там планировали строить атомную станцию "Белене", но после смены правительства в 2012 году отказались от него. И русское оборудование осталось никому не нужным.

На прошлой неделе Верховная Рада приняла закон, которым поручила правительству и "Энергоатому" приобрести те реакторы у Болгарии. Болгарская сторона в свою очередь приняла закон, согласно которому цена этих реакторов не может быть ниже цены приобретения у России на уровне $600 млн. Но тем временем болгары провели переоценку оборудования, и оказалось, что за десять лет лежания на складе оно подорожало до $1,1 млрд. За какую сумму договорятся покупать, неизвестно, обследование оборудования состоится только после тендера в июле.

Еще 107 млн грн "Энергоатом" в феврале планирует потратить на обследование оборудование, ранее уже поставленное на энергоблок №3 Хмельницкой АЭС .

"Покупка российского дерьма у болгар"

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, говоря о принятом парламентом законе, который якобы дает "зеленый свет" достройке ХАЭС, отметил, что это "абсолютно идиотская коррупционная идея", сообщает УНИАН.

"Что предлагается. Говорят: "Давайте купим российское дерьмо, оно там есть в Болгарии, Болгария его купила за 600 миллионов, оно валяется, его там разбирали на части…" Но болгары умные люди и говорят: "Мы готовы это продать, но не дешевле, чем за то, что мы купили", – сказал депутат.

В то же время, по его словам, "и эти препятствия не останавливали наших энергетических реформатов, поэтому они пришли с этой замечательной идеей: "А давайте купим и будем туда вкладывать деньги для того, чтобы строить".

"Потому что, кроме покупки, эту коробочку надо и собрать. И это долго, дорого. Нет страны, которая это сделала меньше, чем за пять лет. Учитывая, сколько у нас строится Подольский мост и метро на Троещину, мягко говоря, не надо ожидать, что мы будем рекордсменами по большим проектам", — подчеркнул он.

Он отметил, что строительство реакторов должно происходить в два этапа.

"Первый – мы берем деньги и покупаем российское дерьмо у болгар. За минимум 600 миллионов долларов или евро даже, если быть корректным. А второе, соответственно, все это привозим, строим, собираем", — заметил Железняк.

Ряд депутатов критикуют эту покупку и даже по их иску НАБУ открыло дело против НАЭК "Энергоатома" по растрате 430 млн грн из бюджета на строительство новых атомных блоков Хмельницкой атомной электростанции.

Народные депутаты подали уже 5 блокирующих постановлений в законопроект о закупке российских реакторов в Болгарии для Хмельницкой АЭС и даже рассматривают вариант с иском в Конституционный суд.