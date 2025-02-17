Добудова ХАЕС: "Енергоатом" витратить 360 млн грн на перевірку обладнання, яке купують у Болгарії та США

АТ "НАЕК "Енергоатом" у 2025 році проведе низку тендерів загальною вартістю 366,14 млн грн щодо перевірки обладнання, яке закуповується для будівництва нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Усі гроші будуть витрачені з власного рахунку компанії.

Про це пише видання "Наші гроші" з посиланням на дані у системі "Прозорро".

Зазначається, що найбільші закупівлі пов’язані з обстеженням вже наявного обладнання та того, що збираються купити у Болгарії для добудови енергоблоків 3 і 4 та у США для зведення нових енергоблоків 5 і 6 Хмельницької АЕС. Будівництво цих блоків минулого тижня анонсував особисто президент України Володимир Зеленський.

Попередню угоду про придбання реактора АР1000 для енергоблоку 5 "Енергоатом" уклав з американською корпорацією "Westinghouse" у грудні 2023 року. Розмір угоди становив 16,42 млрд грн. У тому числі $350 млн мало піти на саме обладнання та $137,5 млн на оплату персоналу, товарно-матеріальних цінностей, витрат третіх осіб та інші витрати. Поставка обладнання передбачалась у квітні 2028 року.

"Енергоатом" вирішив, що лише у липні 2025 року проведе тендер вартістю 120 млн грн на обстеження обладнання зі США. Тобто українська сторона уклала угоду на його придбання без перевірки його фізичного стану та комплектності.

Як пише видання, це обладнання залишилось у США після краху планів із будівництва АЕС VC Summer у Південній Кароліні. У 2012 році "Westinghouse" отримав ліцензію на будівництво, але з часом вартість будівництва зросла з $9,8 млрд до $25 млрд. У 2017 році американська корпорація припинила роботи, збанкрутіла, а двох керівників компанії, що також була причетна до будівництва, засудили до тюремних строків за махінації. Відтоді невикористане обладнання просто лежало на складі.

Також на липень "Енергоатом" запланував тендер вартістю 86 млн на обстеження двох російських реакторів ВВЕР-1000, які лежать на складі у Болгарії. Там планували будувати атомну станцію "Белене", але після зміни уряду в 2012 році відмовились від нього. І російське обладнання залишилось нікому не потрібним.

Минулого тижня Верховна Рада прийняла закон, яким доручила уряду й "Енергоатому" придбати ті реактори у Болгарії. Болгарська сторона у свою чергу прийняла закон, за яким ціна цих реакторів не може бути нижчою від ціни придбання у Росії на рівні $600 млн. Але тим часом болгари провели переоцінку обладнання, і виявилось, що за десять років лежання на складі воно подорожчало до $1,1 млрд. За яку суму домовляться купувати, невідомо, обстеження самого обладнання відбудеться тільки після тендеру в липні.

Ще 107 млн грн "Енергоатом" у лютому планує витратити на обстеження обладнання, яке раніше вже було поставлене на енергоблок №3 Хмельницької АЕС.

"Купівля російського лайна у болгар"

Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, говорячи про ухвалений парламентом закон, який начебто дає "зелене світло" добудові ХАЕС, зауважив, що це "абсолютно ідіотська корупційна ідея", повідомляє УНІАН.

"Що пропонується. Говорять: "Давайте купимо російське лайно, воно там є в Болгарії, Болгарія його купила за 600 мільйонів, воно валяється, його там розбирали на частини…". Але болгари розумні люди і говорять: "Ми готові це продати, але не дешевше, ніж за те, що ми купили", – сказав депутат.

Водночас, за його словами, "і ці перешкоди не зупиняли наших енергетичних реформатів, і тому вони прийшли з цією чудовою ідеєю: "А давайте купимо і будемо туди вкладати гроші для того, щоб будувати".

"Тому що, окрім купівлі, цю коробочку треба й зібрати. І це довго, дорого. Немає країни, яка це зробила менше, ніж за п’ять років. Враховуючи, скільки у нас будується Подільський міст і метро на Троєщину, м’яко кажучи, не треба очікувати, що ми будемо рекордсменами за великими проєктами", – підкреслив Железняк.

Він наголосив, що будівництво реакторів має відбуватися у два етапи.

"Перший – ми беремо гроші і купуємо російське лайно у болгар. За мінімум 600 мільйонів доларів або євро навіть, якщо бути коректним. А друге, відповідно, все це привозимо, будуємо, збираємо. Вони дозволили проводку зробити між Болгарією і Україною за гроші з бюджету, по факту… Після того все це російське лайно, воно ж і ядерні реактори, які Україна хоче купити, буде і далі знаходитись на території Болгарії, тому що парламент не дозволив почати будівництво і щось з цим робити", – зауважив Железняк.

Низка депутатів критикують цю покупку і навіть за їхнім позовом НАБУ відкрило справу проти НАЕК "Енергоатому" по розтраті 430 млн грн з бюджету на будівництво нових атомних блоків Хмельницької атомної електростанції.

Народні депутати подали вже 5 блокуючих постанов до законопроєкту про закупівлю російських реакторів у Болгарії для Хмельницької АЕС і навіть розглядають варіант із позовом до Конституційного суду.