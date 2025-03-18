Добудова Хмельницької АЕС: російські реактори у Болгарії купуватимуть в кредит

НАЕК "Енергоатом" працює над договором про закупівлю в Болгарії російських реакторів для добудови третього та четвертого енергоблоків Хмельницької атомної електростанції та планує залучити для цього кредитні кошти.

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Про це повідомив віцепрезидент компанії Хартмут Якоб, пише Інтерфакс-Україна.

"Ми займаємося питанням укладення договору (з купівлі у Болгарії обладнання для ХАЕС-3,4). Коли буде результат, повідомимо"- зауважив Якоб.

За його словами, "Енергоатом" розглядає для цієї закупівлі залучення кредитних коштів.

Якоб уточнив, що наглядова рада компанії вже погодила інвестиційні пороги закупівель на 2025-2026 рік.

Нагадаємо, 11 лютого Верховна Рада підтримала законопроєкт про виділення сотень мільйонів доларів на придбання в Болгарії двох реакторів російського виробництва для Хмельницької АЕС. 13 березня він повернутий з підписом президента.

Згідно із документом, "Енергоатому" надається дозвіл на укладення договору з державною енергетичною компанією Болгарії "Национална Електрическа Компания ЕАД" ("Natsionalna Elektricheska Kompania EAD"), предметом якого стане придбання обладнання (корпуси ядерних реакторів, комплектуючі до них, інше споріднене обладнання), необхідного для майбутнього будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС.

Крім того, "Енергоатому" наданий дозвіл на ведення перемовин, узгодження остаточної редакції договору купівлі-продажу обладнання, його підписання, здійснення оплати відповідно до умов такого договору, приймання та зберігання обладнання, придбаного на підставі такого договору.

Про вартість купівлі обладнання у Болгарії в оприлюдненому законі не йдеться.

Щодо подальшого зведення енергоблоків ХАЕС-3,4, то уряду доручено подати до парламенту законопроєкту про їхнє розміщення, проєктування та будівництво. До прийняття відповідного закону "Енергоатом" не може здійснювати будь-які роботи.

Болгарія продає Україні російські ядерні реактори

Зауважимо, Болгарія придбала російські установки для будівництва двох реакторів для АЕС "Белене" більше шести років тому, але згодом відмовилася від будівництва атомної електростанції.

Болгарія хоче продати це обладнання Україні. Переговори про це тривають вже майже два роки, а парламент зобов'язав уряд Болгарії укласти угоду за ціною не менше 600 мільйонів євро. Саме за таку суму його придбали у російській компанії.

Реактори, обладнані устаткуванням російського виробництва, мають бути встановлені на третьому і четвертому енергоблоках ХАЕС, будівництво яких триває вже довгий час, але кілька разів припинялося і досі не завершено.

Хмельницька АЕС: терміни будівництва енергоблоків

Україна планує розпочати будівництво чотирьох нових ядерних реакторів, аби компенсувати втрачені енергетичні потужності через війну з Росією. Усі чотири реактори будуть побудовані на Хмельницькій АЕС у Нетішині.

Будівництва третього енергоблока Хмельницької атомної електростанції, який наразі готовий на 80%, може завершитись за три роки, четвертого (готовність під 30%) - за чотири.

Добудова енергоблоків обійдеться Україні приблизно у 160 млрд гривень.

Перевірятиме добудовані енергоблоки МАГАТЕ, яка дуже зацікавлена у реалізації цього проєкту і запропонувала так звану консультативно-технічну місію на добудову цих блоків.

Із тією потужністю, яку зможуть видавати шість реакторів на Хмельницькій АЕС, вона буде найбільшою у Європі і навіть більшою за потужністю, ніж окупована РФЗапорізька АЕС.