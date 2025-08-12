Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,45

+0,06

EUR

48,20

+0,00

Наличный курс:

USD

41,45

41,38

EUR

48,40

48,20

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Энергоатом" оплатил более 94 млрд грн для обеспечения украинцев доступной электроэнергией

гривны
Соцвыплаты теперь будут выплачиваться через Пенсионный фонд / Depositphotos

С начала 2025 года "Энергоатом" направил более 94 млрд грн на выполнение специальных обязанностей, чтобы украинцы получали электроэнергию по доступным тарифам.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

"Энергоатом" готовится к зиме

С начала 2025 года "Энергоатом" направил более 94 млрд грн на обеспечение украинцев электроэнергией по доступным ценам. Параллельно компания продолжает закупать ядерное топливо, проводить плановые ремонты и готовиться к работе на полную мощность в зимний период.

Специальные обязанности (ПСО) – это государственный механизм, позволяющий удерживать тарифы для населения ниже рыночных, уменьшая финансовую нагрузку на домохозяйства в условиях экономической нестабильности.

С начала 2025 года "Энергоатом" уже оплатил услугу ПСО 94,3 млрд грн (с НДС). Это включает в себя полное покрытие стоимости за январь-июль и 60% прогнозной суммы за август.

По финплану компании, общая прогнозная стоимость ПСО в 2025 году составит 163,9 млрд грн (с НДС).

Плановые ремонты атомных станций

"Энергоатом" планирует отремонтировать все девять   блоков атомных электростанций   на подконтрольной Украине территории до конца августа

Заметим, безопасная и эффективная эксплуатация ядерных реакторов отечественных АЭС нуждается в ежегодном проведении планово-предупредительных ремонтов, включающих перегрузку ядерного топлива и обязательные регламентные работы.

Из-за дефицита генерации вследствие российской агрессии, Украина больше не может себе позволить плановые ремонты атомных станций  во время отопительного сезона.

Поэтому энергоблоки украинских АЭС зимой работают на максимуме.

Автор:
Ольга Опенько