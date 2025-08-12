- Категория
"Энергоатом" оплатил более 94 млрд грн для обеспечения украинцев доступной электроэнергией
С начала 2025 года "Энергоатом" направил более 94 млрд грн на выполнение специальных обязанностей, чтобы украинцы получали электроэнергию по доступным тарифам.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.
"Энергоатом" готовится к зиме
С начала 2025 года "Энергоатом" направил более 94 млрд грн на обеспечение украинцев электроэнергией по доступным ценам. Параллельно компания продолжает закупать ядерное топливо, проводить плановые ремонты и готовиться к работе на полную мощность в зимний период.
Специальные обязанности (ПСО) – это государственный механизм, позволяющий удерживать тарифы для населения ниже рыночных, уменьшая финансовую нагрузку на домохозяйства в условиях экономической нестабильности.
С начала 2025 года "Энергоатом" уже оплатил услугу ПСО 94,3 млрд грн (с НДС). Это включает в себя полное покрытие стоимости за январь-июль и 60% прогнозной суммы за август.
По финплану компании, общая прогнозная стоимость ПСО в 2025 году составит 163,9 млрд грн (с НДС).
Плановые ремонты атомных станций
"Энергоатом" планирует отремонтировать все девять блоков атомных электростанций на подконтрольной Украине территории до конца августа
Заметим, безопасная и эффективная эксплуатация ядерных реакторов отечественных АЭС нуждается в ежегодном проведении планово-предупредительных ремонтов, включающих перегрузку ядерного топлива и обязательные регламентные работы.
Из-за дефицита генерации вследствие российской агрессии, Украина больше не может себе позволить плановые ремонты атомных станций во время отопительного сезона.
Поэтому энергоблоки украинских АЭС зимой работают на максимуме.