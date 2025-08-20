Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,36

+0,10

EUR

48,32

+0,15

Наличный курс:

USD

41,43

41,35

EUR

48,50

48,30

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Кабмин изменил устав "Энергоатома", увеличив состав наблюдательного совета

"Энергоатом"
Правительство изменило устав "Энергоатома"

Кабинет министров Украины изменил устав Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", увеличив состав ее наблюдательного совета с пяти до семи человек. Четыре члена совета должны быть независимыми.

Как пишет Delo.ua, соответствующие изменения утверждены постановлением Кабмина №983 от 15 августа 2025 года, обнародованном на Правительственном портале.

Согласно обновленному уставу "Энергоатома", наблюдательный совет компании увеличивается до семи человек, из которых четыре - независимые, а три - представители государства. Часть полномочий общего собрания акционеров передана наблюдательному совету.

Таким образом, из компетенции общего собрания акционеров среди прочего исключено принятие решения о назначении на должность и освобождении от должности председателя и членов правления в соответствии с предложениями наблюдательного совета.

Согласно п.12 измененного устава, избрание и прекращение полномочий председателя и членов правления являются исключительной компетенцией НР. Как и утверждение положения о правлении, рассмотрение отчета правления и принятие решения по его результатам, утверждение финансового плана общества, а также его инвестиционного плана на среднесрочную перспективу (три – пять лет) и стратегического плана развития.

Теперь в полномочия общего собрания акционеров "Энергоатома" были включены:

  • представление на согласование Минфина предложений по отдельным финансовым показателям, объемам выплат в пользу государства, бюджетному финансированию и квазифискальным операциям,
  • утверждение письма ожиданий собственника на основании Политики государственной собственности и после консультаций с наблюдательным советом общества,
  • утверждение результатов оценки деятельности наблюдательного совета.

Напомним, 25 июля "Энергоатом" официально получил обновленные лицензии на эксплуатацию украинских ядерных установок, включая атомные электростанции и Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).

Автор:
Татьяна Бессараб