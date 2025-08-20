Кабмин изменил устав "Энергоатома", увеличив состав наблюдательного совета

Кабинет министров Украины изменил устав Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", увеличив состав ее наблюдательного совета с пяти до семи человек. Четыре члена совета должны быть независимыми.

Как пишет Delo.ua, соответствующие изменения утверждены постановлением Кабмина №983 от 15 августа 2025 года, обнародованном на Правительственном портале.

Согласно обновленному уставу "Энергоатома", наблюдательный совет компании увеличивается до семи человек, из которых четыре - независимые, а три - представители государства. Часть полномочий общего собрания акционеров передана наблюдательному совету.

Таким образом, из компетенции общего собрания акционеров среди прочего исключено принятие решения о назначении на должность и освобождении от должности председателя и членов правления в соответствии с предложениями наблюдательного совета.

Согласно п.12 измененного устава, избрание и прекращение полномочий председателя и членов правления являются исключительной компетенцией НР. Как и утверждение положения о правлении, рассмотрение отчета правления и принятие решения по его результатам, утверждение финансового плана общества, а также его инвестиционного плана на среднесрочную перспективу (три – пять лет) и стратегического плана развития.

Теперь в полномочия общего собрания акционеров "Энергоатома" были включены:

представление на согласование Минфина предложений по отдельным финансовым показателям, объемам выплат в пользу государства, бюджетному финансированию и квазифискальным операциям,

утверждение письма ожиданий собственника на основании Политики государственной собственности и после консультаций с наблюдательным советом общества,

утверждение результатов оценки деятельности наблюдательного совета.

Напомним, 25 июля "Энергоатом" официально получил обновленные лицензии на эксплуатацию украинских ядерных установок, включая атомные электростанции и Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).