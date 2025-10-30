Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Україна відновила торгівлю електроенергією зі Словаччиною після ремонту лінії

електроенергія
Україна збільшила імпорт електроенергії. / Freepik

29 жовтня Україна повністю відновила транскордонну торгівлю електроенергією зі Словаччиною. 

Як пише Delo.ua,  про це повідомляє Expro.

Відновлення імпорту 

За даними ENTSO-E Transparency Platform, Україна одразу ж розпочала операції як з імпорту, так і з експорту електричного ресурсу за цим напрямом.

  • Загальний обсяг імпорту електроенергії зі Словаччини 29 жовтня склав 1110 МВт-год.
  • Найбільші обсяги імпорту були зафіксовані в пікові години: о 16:00 та 23:00 за київським часом, досягаючи 94 МВт на годину.

Причина паузи

Транскордонна торгівля електроенергією між Україною та Словаччиною була припинена з 1 вересня 2025 року.

Причиною стало проведення ремонтних робіт на високовольтній лінії Вельке Капушани – Мукачево.

Україна активніше купує електроенергію в ЄС

Попит на електроенергію з Європейського Союзу продовжує стабільно зростати, однак використання доступних міждержавних перетинів поки що залишається далеким від максимального рівня.

За оцінкою ExPro, тенденція до збільшення імпорту може посилитися після запровадження обмежень споживання для промислових підприємств.

Нагадаємо, у період з 11 по 20 жовтня імпорт електроенергії в Україну зріс на 69% у порівнянні з першою декадою місяця, що дозволило промисловості уникнути відключень під час впровадження графіків обмеження потужності.

Автор:
Тетяна Бесараб