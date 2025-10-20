Імпорт електроенергії до України зріс на 64% за тиждень

Імпорт електроенергії до української енергосистеми за робочий тиждень зріс на 64% і становив 56,5 тис. МВт·год.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Expro.

Україна активніше купує електроенергію в ЄС

Упродовж робочих днів 13–17 жовтня до України було поставлено 56,5 тис. МВт·год електроенергії — на 64% більше, ніж тижнем раніше, коли обсяги імпорту становили 34 тис. МВт·год.

Попит на електроенергію з Європейського Союзу продовжує стабільно зростати, однак використання доступних міждержавних перетинів поки що залишається далеким від максимального рівня.

За оцінкою ExPro, тенденція до збільшення імпорту може посилитися після запровадження обмежень споживання для промислових підприємств.

