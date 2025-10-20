Запланована подія 2

Імпорт електроенергії до України зріс на 64% за тиждень

Укренерго
Імпорт електроенергії з Європи б’є тижневий рекорд осені / Freepik

Імпорт електроенергії до української енергосистеми за робочий тиждень зріс на 64% і становив 56,5 тис. МВт·год. 

Як пише Delo.ua,  про це повідомляє Expro.

Україна активніше купує електроенергію в ЄС

Упродовж робочих днів 13–17 жовтня до України було поставлено 56,5 тис. МВт·год електроенергії — на 64% більше, ніж тижнем раніше, коли обсяги імпорту становили 34 тис. МВт·год.

Попит на електроенергію з Європейського Союзу продовжує стабільно зростати, однак використання доступних міждержавних перетинів поки що залишається далеким від максимального рівня.

За оцінкою ExPro, тенденція до збільшення імпорту може посилитися після запровадження обмежень споживання для промислових підприємств.

Фото 2 — Імпорт електроенергії до України зріс на 64% за тиждень

Раніше повідомлялось, що Міненерго спростувало інформацію про початок опалювального сезону з 1 листопада.

Автор:
Ольга Опенько