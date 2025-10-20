Импорт электроэнергии в Украину вырос на 64% за неделю

Импорт электроэнергии в украинскую энергосистему за рабочую неделю вырос на 64% и составил 56,5 тыс. МВт·час.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Expro.

Украина активнее покупает электроэнергию у ЕС

В течение рабочих дней 13–17 октября в Украину было поставлено 56,5 тыс. МВтч электроэнергии — на 64% больше, чем неделей ранее, когда объемы импорта составляли 34 тыс. МВтч.

Спрос на электроэнергию из Европейского Союза продолжает стабильно расти, однако использование доступных межгосударственных связей пока остается далеким от максимального уровня.

По оценке ExPro, тенденция увеличения импорта может усилиться после введения ограничений потребления для промышленных предприятий.

