Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,73

+0,10

EUR

48,76

+0,24

Наличный курс:

USD

41,85

41,75

EUR

49,00

48,85

Новости
Дата публикации
Импорт электроэнергии в Украину вырос на 64% за неделю

Укрэнерго
Импорт электроэнергии из Европы бьет недельный рекорд осени / Freepik

Импорт электроэнергии в украинскую энергосистему за рабочую неделю вырос на 64% и составил 56,5 тыс. МВт·час.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Expro.

Украина активнее покупает электроэнергию у ЕС

В течение рабочих дней 13–17 октября в Украину было поставлено 56,5 тыс. МВтч электроэнергии — на 64% больше, чем неделей ранее, когда объемы импорта составляли 34 тыс. МВтч.

Спрос на электроэнергию из Европейского Союза продолжает стабильно расти, однако использование доступных межгосударственных связей пока остается далеким от максимального уровня.

По оценке ExPro, тенденция увеличения импорта может усилиться после введения ограничений потребления для промышленных предприятий.

Фото 2 — Импорт электроэнергии в Украину вырос на 64% за неделю

Ранее сообщалось, что Минэнерго опровергло информацию о начале отопительного сезона с 1 ноября.

Автор:
Ольга Опенько