За 10 днів імпорт електроенергії в Україну зріс на 69%

У період з 11 по 20 жовтня імпорт електроенергії в Україну зріс на 69% у порівнянні з першою декадою місяця, що дозволило промисловості уникнути відключень під час впровадження графіків обмеження потужності.

Про це пише Delo.ua, з посиланням на допис аналітикині ринку електроенергії ExPro Consulting Дар'ї Орлової.

Про імпорт електроенергії

Протягом останніх днів "Укренерго" почало застосовувати графіки обмеження потужності (ГОП) для промисловості, тому бізнес змушений нарощувати імпорт електроенергії, щоб уникнути відключень.

У цифрах:

обсяги імпорту за 1–10 жовтня — 76,5 тис. МВт·год;

обсяги імпорту за 11–20 жовтня — 129,1 тис. МВт·год (зростання на 69%);

Графіки обмеження потужності почали діяти з 17 жовтня — тому для порівняння взято середні погодинні обсяги:

за період 1–16 жовтня (до ГОП) вечірній середній імпорт — 0,9–1,0 ГВт;

за період 17–22 жовтня (після початку ГОП) вечірній середній імпорт — 1,3–1,4 ГВт.

Таким чином, імпорт справді зріс після введення графіків обмеження, але все ще далекий від технічного ліміту 2,1 ГВт для блоку Україна–Молдова (частина імпорту спрямовується і до Молдови), йдеться в повідомленні.

На сьогодні, 22 жовтня, в усіх регіонах України з 16:00 до 20:00 застосовуються графіки обмеження потужності для промислових споживачів.