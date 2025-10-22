За 10 дней импорт электроэнергии в Украину вырос на 69%

В период с 11 по 20 октября импорт электроэнергии в Украину вырос на 69% по сравнению с первой декадой месяца, что позволило промышленности избежать отключений при внедрении графиков ограничения мощности.

Об этом пишет Delo.ua, со ссылкой на сообщение аналитика на рынке электроэнергии ExPro Consulting Дарьи Орловой.

Об импорте электроэнергии

В последние дни "Укрэнерго" начало применять графики ограничения мощности (ГОП) для промышленности, поэтому бизнес вынужден наращивать импорт электроэнергии во избежание отключений.

В цифрах:

Объемы импорта за 1-10 октября - 76,5 тыс. МВт·час.

Объемы импорта за 11-20 октября - 129,1 тыс. МВт·ч (рост +69%).

Графики ограничения мощности начали действовать с 17 октября – поэтому для сравнения взяты средние почасовые объемы:

За период 1-16 октября (в ГОП) вечерний средний импорт - 0,9-1,0 ГВт.

За период 17-22 октября (после начала ГОП) вечерний средний импорт - 1,3-1,4 ГВт.

Таким образом, импорт действительно вырос после введения графиков ограничения, но все еще далек от технического лимита 2,1 ГВт для блока Украина-Молдова (часть импорта направляется и в Молдову), говорится в сообщении.

Сегодня, 22 октября, во всех регионах Украины с 16:00 до 20:00 применяются графики ограничения мощности для промышленных потребителей.