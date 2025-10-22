Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,74

--0,01

EUR

48,47

--0,19

Наличный курс:

USD

42,01

41,90

EUR

48,98

48,80

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

За 10 дней импорт электроэнергии в Украину вырос на 69%

электричество, свет
Импорт электроэнергии растет для поддержки промышленности / Pexels

В период с 11 по 20 октября импорт электроэнергии в Украину вырос на 69% по сравнению с первой декадой месяца, что позволило промышленности избежать отключений при внедрении графиков ограничения мощности.

Об этом пишет Delo.ua, со ссылкой на сообщение аналитика на рынке электроэнергии ExPro Consulting Дарьи Орловой.

Об импорте электроэнергии

В последние дни "Укрэнерго" начало применять графики ограничения мощности (ГОП) для промышленности, поэтому бизнес вынужден наращивать импорт электроэнергии во избежание отключений.

В цифрах:

  • Объемы импорта за 1-10 октября - 76,5 тыс. МВт·час.
  • Объемы импорта за 11-20 октября - 129,1 тыс. МВт·ч (рост +69%).

Графики ограничения мощности начали действовать с 17 октября – поэтому для сравнения взяты средние почасовые объемы:

  • За период 1-16 октября (в ГОП) вечерний средний импорт - 0,9-1,0 ГВт.
  • За период 17-22 октября (после начала ГОП) вечерний средний импорт - 1,3-1,4 ГВт.

Таким образом, импорт действительно вырос после введения графиков ограничения, но все еще далек от технического лимита 2,1 ГВт для блока Украина-Молдова (часть импорта направляется и в Молдову), говорится в сообщении.

Фото 2 — За 10 дней импорт электроэнергии в Украину вырос на 69%

Сегодня, 22 октября, во всех регионах Украины с 16:00 до 20:00 применяются графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Автор:
Ольга Опенько