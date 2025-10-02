Імпорт електроенергії у вересні 2025 року знизився майже вдвічі, а експорт досяг рекорду

У вересні 2025 року імпорт електроенергії в Україну знизився на 47% у порівнянні з серпнем — до майже 140 тис. МВт-год. Водночас експорт української електроенергії у вересні зріс на 41% порівняно з серпнем і склав 635 тис. МВт-год — це рекорд з початку інтеграції з ENTSO-E.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані моніторингу ExPro Electricity.

Найбільшу частку імпорту традиційно забезпечила Угорщина (58%). Постачання електроенергії знизилися за всіма напрямами, а з боку Словаччини вони були практично відсутні через ремонт лінії. Імпорт із Молдови скоротився на 80%.

У річному вимірі показник зменшився майже на 70% у порівнянні з вереснем 2024 року.

Стосовно експорту, то найбільше електроенергії поставлялося до Угорщини (40% обсягів).

Суттєво зріс експорт до Польщі — до 97,3 тис. МВт-год, що майже у п’ять разів перевищує показник попереднього місяця. Це пов’язано з тимчасовим припиненням транскордонної торгівлі зі Словаччиною через ремонт лінії Вельке Капушани – Мукачево.

Зазначається, що у вересні 2024 року експорт електроенергії був мінімальним і становив лише 764 МВт-год. Однак уже на початку жовтня 2025 року експорт суттєво скоротився через похолодання та зменшення виробітку від відновлюваних джерел.

Зауважимо, що у серпні 2025 року Україна поставила на зовнішні ринки 450 тис. МВт·год. Це на 60% більше, ніж у липні.