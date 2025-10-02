Импорт электроэнергии в сентябре 2025 года снизился почти вдвое, а экспорт достиг рекорда

В сентябре 2025 года импорт электроэнергии в Украину снизился на 47% по сравнению с августом — почти до 140 тыс. МВт-час. В то же время, экспорт украинской электроэнергии в сентябре вырос на 41% по сравнению с августом и составил 635 тыс. МВт-час — это рекорд с начала интеграции с ENTSO-E.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные мониторинга ExPro Electricity.

Наибольшую долю импорта традиционно обеспечила Венгрия (58%). Поставки электроэнергии снизились по всем направлениям, а со стороны Словакии они практически отсутствовали из-за ремонта линии. Импорт из Молдовы сократился на 80%.

В годовом исчислении показатель уменьшился почти на 70% по сравнению с сентябрем 2024 года.

Что касается экспорта, то больше электроэнергии поставлялось в Венгрию (40% объемов).

Существенно вырос экспорт в Польшу - до 97,3 тыс. МВт-ч, что почти в пять раз превышает показатель предыдущего месяца. Это связано с временным прекращением трансграничной торговли со Словакией из-за ремонта линии Вельке Капушаны – Мукачево.

Отмечается, что в сентябре 2024 экспорт электроэнергии был минимальным и составил лишь 764 МВт-час. Однако уже в начале октября 2025 экспорт существенно сократился из-за похолодания и уменьшения выработки от возобновляемых источников.

Отметим, что в августе 2025 Украина поставила на внешние рынки 450 тыс. МВт·час. Это на 60% больше, чем в июле.