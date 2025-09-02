Запланована подія 2

Читати українською

В августе экспорт электроэнергии Украины вырос на 60%: какие страны стали крупнейшими покупателями

электросети
Украина экспортировала рекордные 450 тыс. МВтч электроэнергии. / Freepik

В августе 2025 года Украина установила новый рекорд по экспорту электроэнергии, поставив на внешние рынки 450 тыс. МВтч. Это на 60% больше, чем в июле, и является самым высоким показателем с момента интеграции украинской энергосистемы в ENTSO-E.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные ExPro.

Крупнейшими покупателями стали Венгрия (38%) и Молдова (29%). В частности, в прошлом месяце Украина экспортировала в Венгрию более 170 МВтч. В целом за июнь-август 2025 года Украина экспортировала в Венгрию более 380 тыс. МВт·ч, что на 27% превышает объемы импорта за этот период.

В то же время импорт электроэнергии в Украину в августе вырос всего на 2,5% — до 264 тыс. МВт·ч. Доля Венгрии в структуре импорта остается самой большой — 41%. Примечательно, что импорт сократился на 44% по сравнению с августом 2024года.

Фото 2 — В августе экспорт электроэнергии Украины вырос на 60%: какие страны стали крупнейшими покупателями

Эти показатели свидетельствуют, что Украина в августе 2025 стала нетто-экспортером электроэнергии, что является значительным достижением для энергетической отрасли страны.

Напомним, с 1 по 15 августа 2025 года Украина импортировала электроэнергии 206,2 тыс. МВт-ч электроэнергии, тогда как экспорт составил всего 135 тыс. МВт-ч. Значительный объем импортируемой энергии приходится на "вечерний пик" потребления, когда цены на рынке самые высокие.

Автор:
Татьяна Ковальчук