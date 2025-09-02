У серпні експорт електроенергії України зріс на 60%: які країни стали найбільшими покупцями

У серпні 2025 року Україна встановила новий рекорд з експорту електроенергії, поставивши на зовнішні ринки 450 тис. МВт·год. Це на 60% більше, ніж у липні, та є найвищим показником з моменту інтеграції української енергосистеми до ENTSO-E.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані ExPro.

Найбільшими покупцями стали Угорщина (38%) та Молдова (29%). Зокрема минулого місяця Україна експортувала до Угорщини понад 170 МВт·год. Загалом, за червень–серпень 2025 року, Україна експортувала до Угорщини понад 380 тис. МВт·год, що на 27% перевищує обсяги імпорту за цей період.

Водночас, імпорт електроенергії до України у серпні зріс лише на 2,5% — до 264 тис. МВт·год. Частка Угорщини в структурі імпорту залишається найбільшою — 41%. Примітно, що імпорт скоротився на 44% порівняно з серпнем 2024 року.

Ці показники свідчать, що Україна в серпні 2025 року стала нетто-експортером електроенергії, що є значним досягненням для енергетичної галузі країни.

Нагадаємо, з 1 по 15 серпня 2025 року Україна імпортувала електроенергії 206,2 тис. МВт-год електроенергії, тоді як експорт склав лише 135 тис. МВт-год. Значний обсяг імпортованої енергії припадає на "вечірній пік" споживання, коли ціни на ринку є найвищими.