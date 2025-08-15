За першу половину серпня Україна імпортувала електроенергії в 1,5 раза більше, ніж експортувала

З 1 по 15 серпня 2025 року Україна імпортувала 206,2 тис. МВт-год електроенергії, тоді як експорт склав лише 135 тис. МВт-год. Значний обсяг імпортованої енергії припадає на "вечірній пік" споживання, коли ціни на ринку є найвищими.

Як пише Delo.ua, про це свідчать дані моніторингу ExPro.

Зазначається, що попри підвищення граничних прайс-кепів різкого підвищення цін на ринку електроенергії не сталось.

За даними "Оператора ринку", фактично зміна цін відбулась лише на години "вечірнього піку", на 20-23 години - в межах 11-33%.

Проте на 15-19 години цінові показники, у порівнянні з липнем, знизились.

Ціна електроенергії в Україні впала на 6%

За перші 15 днів серпня 2025 року середньозважена ціна електроенергії на ринку "на добу наперед" в Україні знизилася на 6% порівняно з минулим роком і становила 5511 грн/МВт-год.

Нагадаємо, у липні 2025 року Україна збільшила експорт електроенергії на 16% у порівнянні з попереднім місяцем, досягнувши 282,2 тис. МВт-год. Найбільше зросли поставки до Молдови.