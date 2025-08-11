Імпорт електроенергії в Україні зріс у 2,3 раза за перші 10 днів серпня

На початку серпня 2025 року Україна значно збільшила імпорт електроенергії. Зокрема, за перші 10 днів місяця було імпортовано 151,5 тисяч МВт-год, що у 2,3 раза більше порівняно з першою декадою липня.

Як пише Delo.ua, про це свідчать дані моніторингу ExPro.

Ріст імпорту електроенергії в Україні

Збільшення імпорту електроенергії в Україні пов’язане зі зростанням споживання через спекотну погоду. За оцінками ExPro, зміни в граничних цінах на короткострокових ринках дозволяють стабільно залучати імпортні ресурси, а аварійна допомога наразі практично не використовується.

За перше півріччя 2025 року Україна імпортувала електроенергії на суму близько 165 мільйонів євро, що відповідає майже 1,3 мільйонам МВт-год. Найвищі середні ціни на імпортну електроенергію спостерігалися у лютому-березні — понад 180 євро за МВт-год.

Зазначається, що найбільші обсяги імпорту припадають на вечірні години пікового навантаження. З початку серпня у деякі вечори потужність імпорту сягала понад 1,6 ГВт. У ці години електроенергія на сусідніх ринках є найдорожчою, іноді перевищуючи 200 євро за МВт-год.

Хоча влітку експорт електроенергії з України зріс, витрати на імпорт залишаються значно вищими за доходи від експорту.

Нагадаємо, у липні 2025 року Україна збільшила експорт електроенергії на 16% у порівнянні з попереднім місяцем, досягнувши 282,2 тис. МВт-год. Найбільше зросли поставки до Молдови.