Импорт электроэнергии в Украине вырос в 2,3 раза за первые 10 дней августа

линии электропередач
Рост импорта электроэнергии в Украину / Freepik

В начале августа 2025 Украина значительно увеличила импорт электроэнергии. В частности, за первые 10 дней месяца было импортировано 151,5 тысячи МВт-час, что в 2,3 раза больше по сравнению с первой декадой июля.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют данные мониторинга ExPro.

Рост импорта электроэнергии в Украину

Увеличение импорта электроэнергии в Украину связано с ростом потребления из-за жаркой погоды. По оценкам ExPro, изменения в предельных ценах на краткосрочных рынках позволяют стабильно привлекать импортные ресурсы, а аварийная помощь практически не используется.

За первое полугодие 2025 года Украина импортировала электроэнергии на сумму около 165 миллионов евро, что соответствует почти 1,3 миллиона МВт-ч. Самые высокие средние цены на импортную электроэнергию наблюдались в феврале-марте - более 180 евро за МВт-час.

Отмечается, что наибольшие объемы импорта приходятся на вечерние часы пиковой нагрузки. С начала августа в некоторые вечера мощность импорта достигала более 1,6 ГВт. В эти часы электроэнергия на соседних рынках самая дорогая, иногда превышая 200 евро за МВт-час.

Хотя летом экспорт электроэнергии из Украины вырос, расходы на импорт остаются значительно выше доходов от экспорта.

Напомним, в июле 2025 года Украина увеличила экспорт электроэнергии на 16% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 282,2 тыс. МВт-ч. Больше всего выросли поставки в Молдову.

Автор:
Ольга Опенько