За первую половину августа Украина импортировала электроэнергии в 1,5 раза больше, чем экспортировала

Импорт электроэнергии в Украину возрос / Depositphotos

С 1 по 15 августа 2025 года Украина импортировала 206,2 тыс. МВт-ч электроэнергии, тогда как экспорт составил лишь 135 тыс. МВт-ч. Значительный объем импортируемой энергии приходится на "вечерний пик" потребления, когда цены на рынке самые высокие.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют данные мониторинга ExPro.

Отмечается, что, несмотря на повышение предельных прайс-кепов, резкого повышения цен на рынке электроэнергии не произошло.

По данным "Оператора рынка", фактически изменение цен произошло лишь на часы "вечернего пика", на 20-23 часа – в пределах 11-33%.

Однако на 15-19 часов ценовые показатели по сравнению с июлем снизились.

Цена электроэнергии в Украине упала на 6%

За первые 15 дней августа 2025 года средневзвешенная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" в Украине снизилась на 6% по сравнению с прошлым годом и составила 5511 грн/МВт-ч.

Напомним, в июле 2025 года Украина увеличила экспорт электроэнергии на 16% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 282,2 тыс. МВт-ч. Больше всего выросли поставки в Молдову.

Автор:
Татьяна Бессараб