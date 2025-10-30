Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,01

--0,07

EUR

48,87

--0,11

Наличный курс:

USD

42,13

42,05

EUR

49,25

49,10

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина возобновила торговлю электроэнергией со Словакией после ремонта линии

электроэнергия
Украина увеличила импорт электроэнергии. / Freepik

29 октября Украина полностью возобновила трансграничную торговлю электроэнергией со Словакией.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Expro.

Восстановление импорта

По данным ENTSO-E Transparency Platform, Украина сразу же начала операции как по импорту, так и по экспорту электрического ресурса по этому направлению.

  • Общий объем импорта электроэнергии из Словакии 29 октября составил 1110 МВт-ч .
  • Наибольшие объемы импорта были зафиксированы в пиковые часы: в 16.00 и 23.00 по киевскому времени, достигая 94 МВт в час.

Причина паузы

Трансграничная торговля электроэнергией между Украиной и Словакией была приостановлена с 1 сентября 2025 года.

Причиной стало проведение ремонтных работ на высоковольтной линии Вельке Капушаны – Мукачево.

Украина активнее покупает электроэнергию у ЕС

Спрос на электроэнергию из Европейского Союза продолжает стабильно расти, однако использование доступных межгосударственных связей пока остается далеким от максимального уровня.

По оценке ExPro, тенденция увеличения импорта может усилиться после введения ограничений потребления для промышленных предприятий.

Напомним, в период с 11 по 20 октября импорт электроэнергии в Украину вырос на 69% по сравнению с первой декадой месяца, что позволило промышленности избежать отключений при внедрении графиков ограничения мощности.

Автор:
Татьяна Бессараб