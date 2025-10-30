Украина возобновила торговлю электроэнергией со Словакией после ремонта линии

29 октября Украина полностью возобновила трансграничную торговлю электроэнергией со Словакией.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Expro.

Восстановление импорта

По данным ENTSO-E Transparency Platform, Украина сразу же начала операции как по импорту, так и по экспорту электрического ресурса по этому направлению.

Общий объем импорта электроэнергии из Словакии 29 октября составил 1110 МВт-ч .

. Наибольшие объемы импорта были зафиксированы в пиковые часы: в 16.00 и 23.00 по киевскому времени, достигая 94 МВт в час.

Причина паузы

Трансграничная торговля электроэнергией между Украиной и Словакией была приостановлена с 1 сентября 2025 года.

Причиной стало проведение ремонтных работ на высоковольтной линии Вельке Капушаны – Мукачево.

Украина активнее покупает электроэнергию у ЕС

Спрос на электроэнергию из Европейского Союза продолжает стабильно расти, однако использование доступных межгосударственных связей пока остается далеким от максимального уровня.

По оценке ExPro, тенденция увеличения импорта может усилиться после введения ограничений потребления для промышленных предприятий.

Напомним, в период с 11 по 20 октября импорт электроэнергии в Украину вырос на 69% по сравнению с первой декадой месяца, что позволило промышленности избежать отключений при внедрении графиков ограничения мощности.