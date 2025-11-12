Запланована подія 2

Из-за атаки РФ часть Сум осталась без света

лампочка
Российские обстрелы вывели из строя энергообъект / Pixabay

В результате российской атаки на энергетическую инфраструктуру Сумской области часть города Сумы осталась без электроснабжения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Россия обстреляла энергетическую инфраструктуру

Российские войска снова атаковали энергетическую инфраструктуру Сумщины. Часть областного центра осталась без электроэнергии.

"В результате вражеской атаки часть г. Сумы осталась без электроснабжения", – говорится в информации Минэнерго.

Специалисты энергетических компаний уже работают над ликвидацией последствий обстрелов и восстановлением электроснабжения.

Заметим, что отключения света в Украине начались с середины октября после нескольких серий массированных атак по энергетической инфраструктуре.

Ранее Минэнерго предоставило объяснение, почему  графики отключений электроэнергии  часто меняются, а реальные отключения не совпадают с графиками.

Автор:
Ольга Опенько