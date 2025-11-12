Через атаку РФ частина Сум залишилася без світла

Унаслідок російської атаки на енергетичну інфраструктуру Сумської області частина міста Суми залишилася без електропостачання.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Росія обстріляла енергетичну інфраструктуру

Російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру Сумщини. Частина обласного центру залишилася без електроенергії.

"Внаслідок ворожої атаки частина м. Суми залишилася без електропостачання", – йдеться у інформації Міненерго.

Фахівці енергетичних компаній уже працюють над ліквідацією наслідків обстрілу та відновленням електропостачання.

Зауважимо, відключення світла в Україні почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак по енергетичній інфраструктурі.

Раніше Міненерго надало пояснення, чому графіки відключень електроенергії часто змінюються, а реальні відключення не збігаються з графіками.