У наглядову раду "Укренерго" держава призначить свого представника до кінця року

До кінця року держава призначить свого представника на вакантне місце у наглядовій раді НЕК "Укренерго" задля забезпечення управлінських рішень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Зазначається, що міністр економіки Олексій Соболев зустрівся з головою наглядової ради НЕК "Укренерго" Єппе Кофодом та незалежними членами – Луїджі Де Францискі, Патріком Ґрайхеном і Яном Генріком Монтеллом.

Під час зустрічі сторони обговорили ситуацію в енергосекторі та рішення, які уряд ухвалив для стабілізації роботи критичних підприємств.

Соболев зауважив, що наразі триває робота над формуванням та оновленням складів наглядових рад і керівництва там, де це необхідно, а також оперативні перевірки, щоб мати чітке розуміння ситуації в державних підприємствах.

Представники наглядової ради НЕК "Укренерго" окреслили низку питань щодо роботи компанії. Зокрема, йшлося про оновлення кодексу корпоративного управління "Укренерго" та приведення його у відповідність до статуту і міжнародних стандартів.

За результатами зустрічі сторони домовилися, що до кінця року держава призначить свого представника на вакантне місце у наглядовій раді "Укренерго".

Своєю чергою наглядова рада передасть перелік питань, які потребують рішень на рівні держави. Питання будуть оперативно відпрацьовані спільно з відповідними держорганами.

"Зараз дуже важливо забезпечити стабільну роботу "Укренерго" та продовжувати реалізацію інвестиційних проєктів, важливих для енергосистеми. Уряд зі свого боку забезпечить необхідні управлінські рішення", - наголосив Соболев.

Нагадаємо, Кабмін розпочинає масштабний аудит державних компаній, приділяючи особливу увагу енергетичному сектору. Перевірки охоплюють ефективність управління, закупівлі та роботу наглядових рад.

Скандал навколо звільнення очільника "Укренерго"

Нагадаємо, 26 вересня 2025 року низка ЗМІ та нардеп Олексій Кучеренко повідомили, що наглядова рада НЕК "Укренерго" звільнила Віталія Зайченка з посади голови правління та призначила Олексія Брехта тимчасово виконуючим обов’язки. Підставою для відставки стала втрата довіри до нього.

"Наглядова рада наголошує, що ці зміни є необхідними для посилення керівництва компанії напередодні опалювального сезону, захисту критичної інфраструктури та збереження незалежності й професійності "Укренерго", – йшлося у заяві наглядової ради "Укренерго", на яку посилалися ЗМІ.

Там також заявили про перешкоджання у своїй роботі з боку Міністерства енергетики.

1 жовтня заступник голови наглядової ради "Укренерго" Анатолій Гулей спростував цю заяву та назвав її фейком. Крім того, Гулей заявив, що Зайченка поки не звільнили і він продовжує виконувати обов'язки керівника компанії.

У Міністерстві енергетики України у відповідь заявили, що не отримували від наглядової ради НЕК "Укренерго" жодних офіційних документів щодо змін у керівництві компанії й заперечили звинувачення у перешкоджанні роботі.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оголосила, що перевірить законність звільнення голови та всіх членів правління НЕК "Укренерго".

У НКРЕКП наголошували, що НЕК "Укренерго" була зобов’язана ухвалювати зміни в управлінському складі з відкладальною умовою та завчасно інформувати регулятора про їх підстави. Проте ці вимоги виконані не були.

Пізніше стало відомо, що суд за позовом Міністерства енергетики заборонив НЕК "Укренерго", а також будь-якій іншій особі та всім без винятку реєстраторам та виконавчим органам, здійснювати реєстраційні дії на підставі рішення наглядової ради від 26 вересня про звільнення правління компанії.

А вже 2 жовтня наглядова рада "Укренерго" ухвалила рішення про продовження роботи Віталія Зайченка на посаді голови правління компанії.

Про "Укренерго"

"Укренерго" – державне акціонерне товариство під управлінням Міністерства енергетики України, яке виступає оператором системи передачі електроенергії в країні. Компанія інтегрована в європейську енергосистему ENTSO-E, що дозволяє забезпечувати технічну можливість експорту та імпорту електроенергії. "Укренерго" відповідає за баланс виробництва та споживання електроенергії, управління Об’єднаною енергетичною системою України та розвиток магістральних мереж.

Серед основних напрямків діяльності компанії:

Оперативне управління енергосистемою – диспетчерський контроль виробництва та споживання електроенергії в режимі реального часу.

– диспетчерський контроль виробництва та споживання електроенергії в режимі реального часу. Експлуатація та розвиток мереж – управління магістральними та міждержавними електромережами, їх модернізація та впровадження нових технологій.

– управління магістральними та міждержавними електромережами, їх модернізація та впровадження нових технологій. Участь у європейській енергосистемі – активна співпраця в ENTSO-E та вплив на стратегічні рішення розвитку енергомереж Європи.

– активна співпраця в ENTSO-E та вплив на стратегічні рішення розвитку енергомереж Європи. Забезпечення енергетичної безпеки – гарантія надійного енергопостачання країни.

– гарантія надійного енергопостачання країни. Впровадження нових технологій – розвиток smart grid, demand response та інших сучасних рішень.

– розвиток smart grid, demand response та інших сучасних рішень. Адміністрування ринку електроенергії – контроль комерційного обліку, розрахунків та балансуючого ринку.

До складу "Укренерго" входять спеціалізовані підрозділи, що займаються будівництвом, ремонтом та технічним забезпеченням електромереж.