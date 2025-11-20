В наблюдательный совет "Укрэнерго" государство назначит своего представителя до конца года

До конца года государство назначит своего представителя на вакантное место в наблюдательном совете НЭК "Укрэнерго" для обеспечения управленческих решений.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Отмечается, что министр экономики Алексей Соболев встретился с главой наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Еппе Кофодом и независимыми членами – Луиджи Де Франциски, Патриком Грайхеном и Яном Генриком Монтеллом.

Во время встречи стороны обсудили ситуацию в энергосекторе и решения, принятые правительством для стабилизации работы критических предприятий.

Соболев отметил, что сейчас идет работа над формированием и обновлением составов наблюдательных советов и руководства там, где это необходимо, а также оперативные проверки, чтобы иметь четкое понимание ситуации в государственных предприятиях.

Представители наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" очертили ряд вопросов работы компании. В частности, речь шла об обновлении кодекса корпоративного управления "Укрэнерго" и приведении его в соответствие с уставом и международными стандартами.

По результатам встречи стороны договорились, что до конца года государство назначит своего представителя на вакантное место в наблюдательном совете "Укрэнерго".

В свою очередь наблюдательный совет передаст перечень вопросов, требующих решений на уровне государства. Вопросы будут оперативно отработаны совместно с соответствующими госорганами.

"Сейчас очень важно обеспечить стабильную работу "Укрэнерго" и продолжать реализацию инвестиционных проектов, важных для энергосистемы. Правительство, со своей стороны, обеспечит необходимые управленческие решения", - подчеркнул Соболев.

Напомним, Кабмин начинает масштабный аудит государственных компаний, уделяя особое внимание энергетическому сектору. Проверки охватывают эффективность управления, закупки и работу наблюдательных советов.

Скандал вокруг увольнения главы "Укрэнерго"

Напомним, 26 сентября 2025 года ряд СМИ и нардеп Алексей Кучеренко сообщили, что наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" уволила Виталия Зайченко с поста председателя правления и назначила Алексея Брехта временно исполняющим обязанности. Основанием для отставки стала утрата доверия к нему.

"Наблюдательный совет отмечает, что эти изменения необходимы для усиления руководства компании накануне отопительного сезона, защиты критической инфраструктуры и сохранения независимости и профессиональности "Укрэнерго", - говорилось в заявлении наблюдательного совета "Укрэнерго", на которое ссылались СМИ.

Там также заявили о препятствование в своей работе со стороны Министерства энергетики.

1 октября заместитель председателя наблюдательного совета "Укрэнерго" Анатолий Гулей опроверг это заявление и назвал его фейком. Кроме того, Гулей заявил, что Зайченко пока не уволили и он продолжает исполнять обязанности руководителя компании.

В Министерстве энергетики Украины в ответ заявили, что не получали от наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" никаких официальных документов по изменениям в руководстве компании и отрицали обвинения в препятствовании работе.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, объявила, что проверит законность увольнения председателя и всех членов правления НЭК "Укрэнерго".

В НКРЭКУ отмечали , что НЭК "Укрэнерго" была обязана принимать изменения в управленческом составе с отлагательным условием и заранее информировать регулятора об их основаниях. Однако эти требования не выполнены.

Позже стало известно, что суд по иску Министерства энергетики запретил НЭК "Укрэнерго" , а также любому другому лицу и всем без исключения регистраторам и исполнительным органам осуществлять регистрационные действия на основании решения наблюдательного совета от 26 сентября об увольнении правления компании.

А уже 2 октября наблюдательный совет "Укрэнерго" принял решение о продолжении работы Виталия Зайченко в должности председателя правления компании.

Об "Укрэнерго"

"Укрэнерго" – государственное акционерное общество под управлением Министерства энергетики Украины, выступающее оператором системы передачи электроэнергии в стране. Компания интегрирована в европейскую энергосистему ENTSO-E, позволяющую обеспечивать техническую возможность экспорта и импорта электроэнергии. "Укрэнерго" отвечает за баланс производства и потребления электроэнергии, управление Объединенной энергетической системой Украины и развитие магистральных сетей.

Среди основных направлений деятельности компании:

Оперативное управление энергосистемой – диспетчерский контроль производства и потребления электроэнергии в режиме реального времени.

– диспетчерский контроль производства и потребления электроэнергии в режиме реального времени. Эксплуатация и развитие сетей – управление магистральными и межгосударственными электросетями, их модернизация и внедрение новых технологий.

– управление магистральными и межгосударственными электросетями, их модернизация и внедрение новых технологий. Участие в европейской энергосистеме – активное сотрудничество в ENTSO-E и влияние на стратегические решения развития энергосетей Европы.

– активное сотрудничество в ENTSO-E и влияние на стратегические решения развития энергосетей Европы. Обеспечение энергетической безопасности – гарантия надежного энергоснабжения страны.

– гарантия надежного энергоснабжения страны. Внедрение новых технологий – развитие smart grid, demand response и других современных решений.

– развитие smart grid, demand response и других современных решений. Администрирование рынка электроэнергии – контроль коммерческого учета, расчетов и балансирующего рынка.

В состав "Укрэнерго" входят специализированные подразделения, занимающиеся строительством, ремонтом и техническим обеспечением электросетей.