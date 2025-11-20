Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,15

+0,06

EUR

48,52

--0,22

Наличный курс:

USD

42,28

42,19

EUR

49,04

48,85

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Долг перед "Укрэнерго" на балансирующем рынке почти достиг 40 млрд. грн.

распределение электроэнергии
Долг на балансирующем рынке перед "Укрэнерго" уже почти достиг 40 млрд. грн. / Depositphotos

По состоянию на 10 ноября 2025 года долги перед НЭК "Укрэнерго" на балансирующем рынке достигли отметки в 39,9 млрд грн , что на 15% больше показателя на начало года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ExPro.

Фото 2 — Долг перед "Укрэнерго" на балансирующем рынке почти достиг 40 млрд. грн.

Также, с начала года возросла и задолженность "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка, на 10% – до 18,5 млрд грн.

В этом сегменте и дальше наблюдается тенденция к постепенному наращиванию задолженности.

Об "Укрэнерго"

"Укрэнерго" – государственное акционерное общество под управлением Министерства энергетики Украины, выступающее оператором системы передачи электроэнергии в стране. Компания интегрирована в европейскую энергосистему ENTSO-E, позволяющую обеспечивать техническую возможность экспорта и импорта электроэнергии. "Укрэнерго" отвечает за баланс производства и потребления электроэнергии, управление Объединенной энергетической системой Украины и развитие магистральных сетей.

Среди основных направлений деятельности компании:

  • Оперативное управление энергосистемой   – диспетчерский контроль производства и потребления электроэнергии в режиме реального времени.
  • Эксплуатация и развитие сетей   – управление магистральными и межгосударственными электросетями, их модернизация и внедрение новых технологий.
  • Участие в европейской энергосистеме   – активное сотрудничество в ENTSO-E и влияние на стратегические решения развития энергосетей Европы.
  • Обеспечение энергетической безопасности   – гарантия надежного энергоснабжения страны.
  • Внедрение новых технологий   – развитие smart grid, demand response и других современных решений.
  • Администрирование рынка электроэнергии   – контроль коммерческого учета, расчетов и балансирующего рынка.

В состав "Укрэнерго" входят специализированные подразделения, занимающиеся строительством, ремонтом и техническим обеспечением электросетей.

Напомним, Укрэнерго предлагает установить тариф на передачу электричества на 2026 год на уровне 823,77 грн/МВт-час. Это на 20% больше по сравнению с действующим тарифом.

Автор:
Светлана Манько