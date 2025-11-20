Долг перед "Укрэнерго" на балансирующем рынке почти достиг 40 млрд. грн.

По состоянию на 10 ноября 2025 года долги перед НЭК "Укрэнерго" на балансирующем рынке достигли отметки в 39,9 млрд грн , что на 15% больше показателя на начало года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ExPro.

Также, с начала года возросла и задолженность "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка, на 10% – до 18,5 млрд грн.

В этом сегменте и дальше наблюдается тенденция к постепенному наращиванию задолженности.

Об "Укрэнерго"

"Укрэнерго" – государственное акционерное общество под управлением Министерства энергетики Украины, выступающее оператором системы передачи электроэнергии в стране. Компания интегрирована в европейскую энергосистему ENTSO-E, позволяющую обеспечивать техническую возможность экспорта и импорта электроэнергии. "Укрэнерго" отвечает за баланс производства и потребления электроэнергии, управление Объединенной энергетической системой Украины и развитие магистральных сетей.

Среди основных направлений деятельности компании:

Оперативное управление энергосистемой – диспетчерский контроль производства и потребления электроэнергии в режиме реального времени.

– диспетчерский контроль производства и потребления электроэнергии в режиме реального времени. Эксплуатация и развитие сетей – управление магистральными и межгосударственными электросетями, их модернизация и внедрение новых технологий.

– управление магистральными и межгосударственными электросетями, их модернизация и внедрение новых технологий. Участие в европейской энергосистеме – активное сотрудничество в ENTSO-E и влияние на стратегические решения развития энергосетей Европы.

– активное сотрудничество в ENTSO-E и влияние на стратегические решения развития энергосетей Европы. Обеспечение энергетической безопасности – гарантия надежного энергоснабжения страны.

– гарантия надежного энергоснабжения страны. Внедрение новых технологий – развитие smart grid, demand response и других современных решений.

– развитие smart grid, demand response и других современных решений. Администрирование рынка электроэнергии – контроль коммерческого учета, расчетов и балансирующего рынка.

В состав "Укрэнерго" входят специализированные подразделения, занимающиеся строительством, ремонтом и техническим обеспечением электросетей.

Напомним, Укрэнерго предлагает установить тариф на передачу электричества на 2026 год на уровне 823,77 грн/МВт-час. Это на 20% больше по сравнению с действующим тарифом.