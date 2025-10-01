Запланована подія 2

"Укрэнерго" предлагает увеличить на 20% тариф на передачу электричества в следующем году: какие затраты заложены в цену

"Укрэнерго" обнародовал предложения по тарифам на передачу на 2026 год. / Freepik

Оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" предлагает установить тариф на передачу электричества на 2026 год на уровне 823,77 грн/мВт-ч. Это на 20% больше по сравнению с действующим тарифом.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию консалтинговой компании ExPro.

Для предприятий "зеленой" металлургии предусмотрен отдельный тариф на передачу в размере 467,83 грн/МВт-ч, что выше текущего на 30%.

Также предложено установить тариф на услуги по диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению на 2026 год на уровне 141,23 грн/МВт-ч, увеличив его на 42,7%.

Ключевые расходы, заложенные в тариф на 2026 год:

  • расходы на выполнение спецобязанностей — прогнозируемые расходы составляют 33,7 млрд. грн;
  • услуга по уменьшению нагрузки (ограничение "зеленой" генерации) оценивается в 2,1 млрд. грн. Расчет базируется на прогнозном объеме ограничения 320 тыс. МВт-ч;
  • плановые расходы на закупку электроэнергии для этих нужд – 15,1 млрд грн;
  • закупка электроэнергии для компенсации технологических потерь осуществляется на разных сегментах рынка: 28% - объемов электрической энергии запланировано приобрести на РДН/ВДР ( рынок в сутки вперед/внутрисуточный рынок ); 69% - объемов электрической энергии, запланировано приобрести на РДД ( рынок двусторонних договоров ); 3% – объемов электрической энергии планируется приобрести на балансирующем рынке;
  • оплата труда - запланировано 4,9 млрд грн;
  • на финансовые расходы предлагается заложить 7,4 млрд. грн;
  • погашение ссуд перед иностранными кредиторами планируется на уровне 3,4 млрд грн.

Окончательное решение об утверждении тарифов Регулятором ожидается примерно в декабре 2025 года.

Напомним, в ряд разрешил "Укрэнерго" изменять существенные условия уже заключенных договоров о закупке, если более 75% их стоимости финансируется грантами, кредитами или ссудами международных финансовых организаций. Решение распространяется и на договоры, подписанные до 9 апреля 2024г.

Автор:
Татьяна Ковальчук