Долг на балансирующем рынке перед "Укрэнерго" вырос на 13% и превысил 39 млрд. грн.

гривны
Задолженность на балансирующем рынке "Укрэнерго" / Depositphotos

Задолженность на балансирующем рынке перед Укрэнерго достигла рекордной отметки — 39,2 млрд грн. Показатель вырос на 13% с начала года.

Как сообщает Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

Задолженность на балансирующем рынке

Задолженность на балансирующем рынке перед компанией "Укрэнерго" превысила 39 млрд грн, свидетельствуют данные системного оператора.

С начала 2025 года показатель вырос на 13%, достигнув рекордного уровня. При этом долг "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка по состоянию на сентябрь составил 16,7 млрд грн, что осталось на уровне начала года

О компании

"Укрэнерго" – государственное акционерное общество под управлением Министерства энергетики Украины, выступающее оператором системы передачи электроэнергии в стране. Компания интегрирована в европейскую энергосистему ENTSO-E, позволяющую обеспечивать техническую возможность экспорта и импорта электроэнергии. "Укрэнерго" отвечает за баланс производства и потребления электроэнергии, управление Объединенной энергетической системой Украины и развитие магистральных сетей.

Среди основных направлений деятельности компании:

  • Оперативное управление энергосистемой – диспетчерский контроль производства и потребления электроэнергии в режиме реального времени.
  • Эксплуатация и развитие сетей – управление магистральными и межгосударственными электросетями, их модернизация и внедрение новых технологий.
  • Участие в европейской энергосистеме – активное сотрудничество в ENTSO-E и влияние на стратегические решения развития энергосетей Европы.
  • Обеспечение энергетической безопасности – гарантия надежного энергоснабжения страны.
  • Внедрение новых технологий – развитие smart grid, demand response и других современных решений.
  • Администрирование рынка электроэнергии – контроль коммерческого учета, расчетов и балансирующего рынка.

В состав "Укрэнерго" входят специализированные подразделения, занимающиеся строительством, ремонтом и техническим обеспечением электросетей.

Автор:
Ольга Опенько