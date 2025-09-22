- Категорія
Заборгованість перед "Укренерго" зросла на 13% і перевищила 39 млрд грн
Заборгованість на балансуючому ринку перед “Укренерго” досягла рекордної позначки – 39,2 млрд грн. Показник зріс на 13% із початку року.
Як повідомляє Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.
Заборгованість на балансуючому ринку
Заборгованість на балансуючому ринку перед компанією "Укренерго" перевищила 39 млрд грн, свідчать дані системного оператора.
З початку 2025 року показник зріс на 13%, досягнувши рекордного рівня. При цьому борг "Укренерго" перед учасниками балансуючого ринку станом на вересень склав 16,7 млрд грн, що залишилося на рівні початку року
Про компанію
"Укренерго" – державне акціонерне товариство під управлінням Міністерства енергетики України, яке виступає оператором системи передачі електроенергії в країні. Компанія інтегрована в європейську енергосистему ENTSO-E, що дозволяє забезпечувати технічну можливість експорту та імпорту електроенергії. "Укренерго" відповідає за баланс виробництва та споживання електроенергії, управління Об’єднаною енергетичною системою України та розвиток магістральних мереж.
Серед основних напрямків діяльності компанії:
- Оперативне управління енергосистемою – диспетчерський контроль виробництва та споживання електроенергії в режимі реального часу.
- Експлуатація та розвиток мереж – управління магістральними та міждержавними електромережами, їх модернізація та впровадження нових технологій.
- Участь у європейській енергосистемі – активна співпраця в ENTSO-E та вплив на стратегічні рішення розвитку енергомереж Європи.
- Забезпечення енергетичної безпеки – гарантія надійного енергопостачання країни.
- Впровадження нових технологій – розвиток smart grid, demand response та інших сучасних рішень.
- Адміністрування ринку електроенергії – контроль комерційного обліку, розрахунків та балансуючого ринку.
До складу "Укренерго" входять спеціалізовані підрозділи, що займаються будівництвом, ремонтом та технічним забезпеченням електромереж.