Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,25

+0,00

EUR

48,42

--0,36

Готівковий курс:

USD

41,30

41,25

EUR

48,85

48,66

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Заборгованість перед "Укренерго" зросла на 13% і перевищила 39 млрд грн

гривні
Заборгованість на балансуючому ринку "Укренерго" / Depositphotos

Заборгованість на балансуючому ринку перед “Укренерго” досягла рекордної позначки – 39,2 млрд грн. Показник зріс на 13% із початку року. 

Як повідомляє Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

Заборгованість на балансуючому ринку

Заборгованість на балансуючому ринку перед компанією "Укренерго" перевищила 39 млрд грн, свідчать дані системного оператора.

З початку 2025 року показник зріс на 13%, досягнувши рекордного рівня. При цьому борг "Укренерго" перед учасниками балансуючого ринку станом на вересень склав 16,7 млрд грн, що залишилося на рівні початку року

Про компанію

"Укренерго" – державне акціонерне товариство під управлінням Міністерства енергетики України, яке виступає оператором системи передачі електроенергії в країні. Компанія інтегрована в європейську енергосистему ENTSO-E, що дозволяє забезпечувати технічну можливість експорту та імпорту електроенергії. "Укренерго" відповідає за баланс виробництва та споживання електроенергії, управління Об’єднаною енергетичною системою України та розвиток магістральних мереж.

Серед основних напрямків діяльності компанії:

  • Оперативне управління енергосистемою – диспетчерський контроль виробництва та споживання електроенергії в режимі реального часу.
  • Експлуатація та розвиток мереж – управління магістральними та міждержавними електромережами, їх модернізація та впровадження нових технологій.
  • Участь у європейській енергосистемі – активна співпраця в ENTSO-E та вплив на стратегічні рішення розвитку енергомереж Європи.
  • Забезпечення енергетичної безпеки – гарантія надійного енергопостачання країни.
  • Впровадження нових технологій – розвиток smart grid, demand response та інших сучасних рішень.
  • Адміністрування ринку електроенергії – контроль комерційного обліку, розрахунків та балансуючого ринку.

 До складу "Укренерго" входять спеціалізовані підрозділи, що займаються будівництвом, ремонтом та технічним забезпеченням електромереж.

Автор:
Ольга Опенько