Заборгованість перед "Укренерго" зросла на 13% і перевищила 39 млрд грн

Заборгованість на балансуючому ринку перед “Укренерго” досягла рекордної позначки – 39,2 млрд грн. Показник зріс на 13% із початку року.

Як повідомляє Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

Заборгованість на балансуючому ринку

Заборгованість на балансуючому ринку перед компанією "Укренерго" перевищила 39 млрд грн, свідчать дані системного оператора.

З початку 2025 року показник зріс на 13%, досягнувши рекордного рівня. При цьому борг "Укренерго" перед учасниками балансуючого ринку станом на вересень склав 16,7 млрд грн, що залишилося на рівні початку року

Про компанію

"Укренерго" – державне акціонерне товариство під управлінням Міністерства енергетики України, яке виступає оператором системи передачі електроенергії в країні. Компанія інтегрована в європейську енергосистему ENTSO-E, що дозволяє забезпечувати технічну можливість експорту та імпорту електроенергії. "Укренерго" відповідає за баланс виробництва та споживання електроенергії, управління Об’єднаною енергетичною системою України та розвиток магістральних мереж.

Серед основних напрямків діяльності компанії:

Оперативне управління енергосистемою – диспетчерський контроль виробництва та споживання електроенергії в режимі реального часу.

– диспетчерський контроль виробництва та споживання електроенергії в режимі реального часу. Експлуатація та розвиток мереж – управління магістральними та міждержавними електромережами, їх модернізація та впровадження нових технологій.

– управління магістральними та міждержавними електромережами, їх модернізація та впровадження нових технологій. Участь у європейській енергосистемі – активна співпраця в ENTSO-E та вплив на стратегічні рішення розвитку енергомереж Європи.

– активна співпраця в ENTSO-E та вплив на стратегічні рішення розвитку енергомереж Європи. Забезпечення енергетичної безпеки – гарантія надійного енергопостачання країни.

– гарантія надійного енергопостачання країни. Впровадження нових технологій – розвиток smart grid, demand response та інших сучасних рішень.

– розвиток smart grid, demand response та інших сучасних рішень. Адміністрування ринку електроенергії – контроль комерційного обліку, розрахунків та балансуючого ринку.

До складу "Укренерго" входять спеціалізовані підрозділи, що займаються будівництвом, ремонтом та технічним забезпеченням електромереж.