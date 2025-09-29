Правительство разрешило "Укрэнерго" изменять условия действующих договоров о закупке

Правительство разрешило НЭК "Укрэнерго" изменять существенные условия уже заключенных договоров о закупке, если более 75% их стоимости финансируется грантами, кредитами или ссудами международных финансовых организаций. Решение распространяется и на договоры, подписанные до 9 апреля 2024г.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Минэкономики.

Отмечается, что этим решением правительство предоставило возможность НЭК "Укрэнерго" адаптировать действующие договоры к правилам международных организаций. Это ключевое условие для привлечения грантов и кредитов Всемирного банка, ЕБРР и других институтов.

Благодаря этому механизму, Украина сможет завершить строительство защитных сооружений на подстанциях, оперативно восстанавливать оборудование в случае разрушения и укрепить устойчивость энергосистемы в условиях военных угроз.

Ранее "Укрэнерго" применяло международные правила закупок в тех случаях, когда проект изначально финансировался международной организацией. Если же договор заключался по украинскому законодательству, а со временем появлялось софинансирование от Всемирного банка или ЕБРР, применить международные процедуры к такому договору было невозможно.

В Минэкономики объясняют, что поскольку международные финансовые организации требуют, чтобы все финансируемые за их средства закупки закупки осуществлялись по их процедурам, возникла потребность в дополнительном механизме. Новое решение правительства позволяет распространить международные правила и уже заключенные договоры, если более 75% их стоимости покрывается средствами международных партнеров.

"Это позволяет привлекать ресурсы международных финансовых организаций не только для новых, но и для действующих проектов "Укрэнерго". В частности, речь идет о финансировании строительства защитных сооружений для автотрансформаторов в рамках проекта Re-PoWER, что повысит устойчивость энергосистемы и снизит нагрузку на тарифы потребителей", - отмечают в Минэкономики.

Об "Укрэнерго"

"Укрэнерго" – государственное акционерное общество под управлением Министерства энергетики Украины, выступающее оператором системы передачи электроэнергии в стране. Компания интегрирована в европейскую энергосистему ENTSO-E, позволяющую обеспечивать техническую возможность экспорта и импорта электроэнергии. "Укрэнерго" отвечает за баланс производства и потребления электроэнергии, управление Объединенной энергетической системой Украины и развитие магистральных сетей.

Среди основных направлений деятельности компании:

Оперативное управление энергосистемой – диспетчерский контроль производства и потребления электроэнергии в режиме реального времени.

– диспетчерский контроль производства и потребления электроэнергии в режиме реального времени. Эксплуатация и развитие сетей – управление магистральными и межгосударственными электросетями, их модернизация и внедрение новых технологий.

– управление магистральными и межгосударственными электросетями, их модернизация и внедрение новых технологий. Участие в европейской энергосистеме – активное сотрудничество в ENTSO-E и влияние на стратегические решения развития энергосетей Европы.

– активное сотрудничество в ENTSO-E и влияние на стратегические решения развития энергосетей Европы. Обеспечение энергетической безопасности – гарантия надежного энергоснабжения страны.

– гарантия надежного энергоснабжения страны. Внедрение новых технологий – развитие smart grid, demand response и других современных решений.

– развитие smart grid, demand response и других современных решений. Администрирование рынка электроэнергии – контроль коммерческого учета, расчетов и балансирующего рынка.

В состав "Укрэнерго" входят специализированные подразделения, занимающиеся строительством, ремонтом и техническим обеспечением электросетей.

В апреле НЭК "Укрэнерго" достигла согласия по условиям операции по управлению долгом по "зеленым" облигациям устойчивого развития, гарантированного государством, на сумму $825 млн со ставкой 6,875% годовых и сроком погашения в 2028 году.

"Зеленые" облигации устойчивого развития — это ссуда на сумму 825 миллионов долларов, которую НЭК "Укрэнерго" получила в 2021 году под государственные гарантии.

В ноябре прошлого года, согласно меморандуму с МВФ, требованиям украинского законодательства и решения акционера (Министерства энергетики Украины) — выплаты по облигациям были временно прекращены, а "Укрэнерго" объявило технический дефолт. С этого времени продолжались переговоры по условиям реструктуризации долга.