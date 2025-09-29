Увольнение главы "Укрэнерго": в Минэнерго утверждают, что не получали документов о кадровых изменениях

В Министерстве энергетики Украины утверждают, что не получали от наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" никаких официальных документов об изменениях в руководстве компании и отрицают обвинения в препятствовании работе.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Минэнерго отреагировало на изменения в руководстве "Укрэнерго"

В заявлении Минэнерго говорится, что ведомство не получало от наблюдательного совета Укрэнерго никаких официальных документов по кадровым вопросам в "Укрэнерго".

В Минэнерго подчеркнули, что "министерство неукоснительно соблюдает все принципы корпоративного управления и уважает статус наблюдательного совета "Укрэнерго" как независимого органа, который должен действовать в рамках украинского законодательства".

Также в министерстве отметили, что как акционер компании, Минэнерго действует исключительно в рамках закона и в интересах обеспечения стабильности и энергетической безопасности страны, что является наивысшим приоритетом в текущих условиях".

Что предшествовало

26 сентября стало известно, что наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" принял решение об увольнении председателя правления Виталия Зайченко спустя несколько месяцев после его назначения.

Основанием для отставки стали процедурные нарушения при назначении Зайченко, выявленные Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, а также потеря доверия к нему в связи с "определенными событиями последних недель".

Алексей Брехт, назначенный исполняющим обязанности председателя правления, уже возглавлял компанию с сентября 2024 года по июнь 2025 года.

"Наблюдательный совет отмечает, что эти изменения необходимы для усиления руководства компании накануне отопительного сезона, защиты критической инфраструктуры и сохранения независимости и профессиональности "Укрэнерго", – говорится в заявлении наблюдательного совета "Укрэнерго", пишет "Общественное".

Там добавляют, что текущие изменения стали следствием корпоративного конфликта, который, как утверждается, поставил под угрозу работу и финансовую стабильность "Укрэнерго".

Наблюдательный совет "Укрэнерго" заявил, что Минэнерго препятствует его работе

Набсовет "Укрэнерго" заявил о препятствиях в своей работе со стороны Министерства энергетики, сообщают "Интерфакс-Украина", ссылаясь на собственные источники, а также народный депутат Ярослав Железняк, опубликовавший соответствующее письмо.

В частности, речь идет о распоряжении Минэнерго проводить заседание исключительно в офисе компании в Киеве "из соображений безопасности".

Наблюдательный совет "Укрэнерго" подчеркнул, что "жалеет" о таком решении, а также подчеркнул, что 4 из 7 членов совета проживают за границей, и проведение заседаний исключительно в офисе значительно усложняет работу для компании и энергетическую безопасность Украины.

Там также рассказали, что 27 сентября наблюдательный совет планировал провести срочное заседание для формирования нового правления после увольнения его председателя Виталия Зайченко. Однако это было невозможно сделать из-за обязательного требования присутствия зарубежных членов наблюдательного совета в Киеве.

Также Минэнерго постановило, что любые прессрелизы или сообщения, опубликованные на официальном сайте компании, должны быть предварительно согласованы министерством.

" Наблюдательный совет отмечает, что независимость Укрэнерго от политического вмешательства жизненно важна для обеспечения безопасного, профессионального и бескоррупционного управления компанией и электроэнергетической системой Украины ", — говорится в заявлении наблюдательного совета.

Заметим, что Виталий Зайченко, занимавший должность главного диспетчера и директора по управлению объединенной энергосистемой Украины, вошел в состав правления "Укрэнерго" в ноябре 2024 года.

В феврале 2025 года наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" объявил конкурс на должность главы правления компании, который сопровождала консалтинговая компания Korn Ferry.

В июне Виталий Зайченко был назначен председателем правления.