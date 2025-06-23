"Укрэнерго" возглавил Виталий Зайченко: главный диспетчер стал председателем правления

Наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" избрал председателем правления компании Виталия Зайченко.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус.

Он отметил, что сейчас Зайченко занимает позицию главного диспетчера компании, а также является членом правления.

В "Укрэнерго" еще не обнародовали официальные результаты состоявшегося в понедельник заседания наблюдательного совета.

По результатам конкурса, объявленного еще 5 февраля 2025 года, в список кандидатов на должность председателя правления "Укрэнерго" вошли три претендента: действующий и.о. руководителя компании Алексей Брехт, главный диспетчер и член правления Виталий Зайченко, а также Иван Юрик, отвечающий за вопросы евробондов в компании.

Что известно о Виталии Зайченко

Зайченко с 20 ноября 2024 года входит в состав правления "Укрэнерго". Он отвечает за централизованное оперативно-технологическое управление объединенной энергосистемы Украины, координацию параллельной работы ОЭС Украины с энергообъединением ENTSO-E, обеспечение передачи электроэнергии от объектов генерации энергоснабжающим компаниям, соблюдение требований энергетической безопасности Украины.

Напомним, Министерство энергетики как единственный акционер компании 13 июня внесло новые изменения в устав НЭК "Укрэнерго". В обновленном уставе определена обязанность наблюдательного совета провести конкурсный отбор председателя правления в течение 90 дней со дня увольнения предыдущего председателя.

Как сообщает Энергореформа, согласно новым правилам, главу правления "Укрэнерго" могут назначать в несколько попыток. Первые две попытки требуют квалифицированного большинства голосов (не менее 5 из 7 членов наблюдательного совета, включая 4 независимых).

Если эти попытки не дадут результата, третья попытка позволяет назначить голову простым большинством голосов.

Конкурс на председателя правления и отставки в наблюдательном совете "Укрэнерго"

В феврале этого года наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" объявил конкурс на должность главы правления компании, который будет сопровождать консалтинговая компания Korn Ferry.

2 сентября 2024 года набсовет "Укрэнерго" провел внеочередное заседание по инициативе председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, который представил отчет по обеспечению защиты объектов высоковольтной сети во время российских атак и ситуации вокруг компании в публичной плоскости. В ходе заседания большинство членов наблюдательного совета приняли решение о досрочном прекращении полномочий Кудрицкого как председателя правления "Укрэнерго" с согласия сторон.

Из-за увольнения Кудрицкого в отставку решили подать председатель наблюдательного совета "Укрэнерго" Даниель Доббени и член наблюдательного совета Педер Андреас.

В ноябре прошлого года в состав правления "Укрэнерго" вошел главный диспетчер и директор по управлению объединенной энергосистемой Украины Виталий Зайченко.