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"Укрэнерго" расширило состав правления: кто стал новым членом
В состав правления НЭК "Укрэнерго" вошел главный диспетчер и директор по управлению объединенной энергосистемой Украины Виталий Зайченко.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Согласно сообщению, сферой ответственности нового члена правления станет централизованное оперативно-технологическое управление ОЭС Украины, координация ее параллельной работы с энергообъединением ENTSO-E. В "Укрэнерго" отметили, что именно Зайченко руководил украинской энергосистемой на всех этапах ее присоединения к европейской континентальной энергосети.
Что известно о новом члене правления "Укрэнерго"
Виталий Зайченко начал работу в "Укрэнерго" еще в 1990-х и прошел путь от инженера до главного диспетчера объединенной энергосистемы (с 2015 года).
"В 2022-м, в первый день полномасштабного российского вторжения, именно его профессиональные навыки помогли сначала перевести украинскую энергосистему в изолированный режим работы, а затем присоединить ее к европейской энергетической системе. При этом произошло окончательное отсоединение от российской и белорусской сетей", — отмечают в "Укрэнерго".
Также сообщается, что Зайченко вместе с командой диспетчеров "Укрэнерго" обеспечивал сбалансированную работу сети системы передачи в дни тяжелых испытаний.
В состав правления "Укрэнерго" также входят исполняющий обязанности главы правления Алексей Брехт, Сергей Галаган, отвечающий за стратегию, и Олег Скрипник, руководящий финансовой политикой компании.
Напомним, 2 сентября наблюдательный совет "Укрэнерго" провел внеочередное заседание по инициативе главы правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, представившего отчет по обеспечению защиты объектов высоковольтной сети во время российских атак и ситуации вокруг компании в публичной плоскости. В ходе заседания большинство членов наблюдательного совета приняли решение о досрочном прекращении полномочий Кудрицкого как председателя правления "Укрэнерго" с согласия сторон.
Добавим, что из-за увольнения Кудрицкого в отставку решили подать председатель наблюдательного совета "Укрэнерго" Даниель Доббени и член наблюдательного совета Педер Андреасен.