"Укренерго" розширило склад правління: хто став новим членом

До складу правління НЕК "Укренерго" увійшов головний диспетчер і директор з управління об’єднаною енергосистемою України Віталій Зайченко.

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Про це повідомила пресслужба компанії.

Згідно з повідомленням, сферою відповідальності нового члена правління стане централізоване оперативно-технологічне управління ОЕС України, координація її паралельної роботи з енергооб’єднанням ENTSO-E. В "Укренерго" зауважили, що саме Зайченко керував українською енергосистемою на всіх етапах її приєднання до європейської континентальної енергомережі.

Що відомо про нового члена правління "Укренерго"

Віталій Зайченко розпочав роботу в "Укренерго" ще у 1990-х, і пройшов шлях від інженера до головного диспетчера об’єднаної енергосистеми (з 2015 року).

"У 2022-му, у перший день повномасштабного російського вторгнення, саме його професійні навички допомогли спочатку перевести українську енергосистему в ізольований режим роботи, а потім — приєднати її до європейської енергетичної системи. При цьому відбулось остаточне від’єднання від російської та білоруської мереж", - зазначають в "Укренерго".

Також повідомляється, що Зайченко разом з командою диспетчерів "Укренерго" забезпечував збалансовану роботу мережі системи передачі у дні найважчих випробувань.

До складу правління "Укренерго" також входять виконувач обов'язків голови правління Олексій Брехт, Сергій Галаган, який відповідає за стратегію, та Олег Скрипник, який керує фінансовою політикою компанії.

Нагадаємо, 2 вересня наглядова рада "Укренерго" провела позачергове засідання з ініціативи голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького, який представив звіт щодо забезпечення захисту об’єктів високовольтної мережі під час російських атак та ситуації навколо компанії в публічній площині. Під час засідання більшість членів наглядової ради прийняли рішення про дострокове припинення повноважень Кудрицького як голови правління "Укренерго" за згодою сторін.

Додамо, що через звільнення Кудрицького у відставку вирішили подати голова наглядової ради "Укренерго" Данієль Доббені та член наглядової ради Педер Андреасен.