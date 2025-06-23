"Укренерго" очолив Віталій Зайченко: головний диспетчер став головою правління

Наглядова рада НЕК "Укренерго" обрала головою правління компанії Віталія Зайченка.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус.

Він зазначив, що зараз Зайченко займає позицію головного диспетчера компанії, а також є членом правління.

В "Укренерго" ще не оприлюднили офіційні результати засідання наглядової ради, що відбулося у понеділок.

За результатами конкурсу, оголошеного ще 5 лютого 2025 року, до списку кандидатів на посаду голови правління "Укренерго" увійшли троє претендентів: чинний т.в.о. керівника компанії Олексій Брехт, головний диспетчер та член правління Віталій Зайченко, а також Іван Юрик, який відповідає за питання євробондів в компанії.

Що відомо про Віталія Зайченко

Зайченко з 20 листопада 2024 року входить до складу правління Укренерго. Він відповідає за централізоване оперативно-технологічне управління об'єднаної енергосистеми України, координацію паралельної роботи ОЕС України з енергооб’єднанням ENTSO-E, забезпечення передання електроенергії від об’єктів генерації до енергопостачальних компаній, дотримання вимог енергетичної безпеки України.

Нагадаємо, Міністерство енергетики як єдиний акціонер компанії 13 червня внесло нові зміни в статут НЕК "Укренерго". В оновленому статуті визначено обовʼязок наглядової ради провести конкурсний відбір голови правління впродовж 90 днів з дня звільнення попереднього голови.

Як повідомляляє Енергореформа, згідно з новими правилами, голову правління "Укренерго" можуть призначати у кілька спроб. Перші дві спроби вимагають кваліфікованої більшості голосів (щонайменше 5 з 7 членів наглядової ради, включаючи 4 незалежних).

Якщо ці спроби не дадуть результату, третя спроба дозволяє призначити голову простою більшістю голосів. У випадку, якщо і третя спроба виявиться безуспішною, Наглядова рада оголосить новий конкурс на посаду голови правління.

Конкурс на голову правління та відставки у наглядовій раді "Укренерго"

В лютому цього року наглядова рада НЕК "Укренерго" оголосила конкурс на посаду голови правління компанії, який супроводжуватиме консалтингова компанія Korn Ferry.

2 вересня 2024 року наглядова рада "Укренерго" провела позачергове засідання з ініціативи голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького, який представив звіт щодо забезпечення захисту об’єктів високовольтної мережі під час російських атак та ситуації навколо компанії в публічній площині. Під час засідання більшість членів наглядової ради прийняли рішення про дострокове припинення повноважень Кудрицького як голови правління "Укренерго" за згодою сторін.

Через звільнення Кудрицького у відставку вирішили подати голова наглядової ради "Укренерго" Данієль Доббені та член наглядової ради Педер Андреасен.

У листопаді минулого року до складу правління "Укренерго" увійшов головний диспетчер і директор з управління об’єднаною енергосистемою України Віталій Зайченко.