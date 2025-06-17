Міненерго внесло зміни до статуту "Укренерго"

Зареєстровано зміни до статуту НЕК "Укренерго", якими посилено роль держави в ухваленні стратегічних рішень.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України

Зазначається, що у процесі підготовки нової редакції статуту відомство керувалося тим, що представники держави мають посилити своє значення у роботі оператора системи передачі, враховуючи значення "Укренерго" у зміцненні енергетичної безпеки.

Міненерго подякувало міжнародним партнерам за підтримку позиції щодо юридичного посилення ролі держави в ухваленні важливих стратегічних рішень.

Зокрема це стосується обовʼязкової участі представника держави при схваленні планів розвитку системи передачі на наступні 10 років, затвердженні інвестиційних програм ліцензіата з передачі електричної енергії та призначенні голови правління товариства.

В оновленому статуті також визначено обовʼязок наглядової ради провести конкурсний відбір голови правління впродовж 90 днів з дня звільнення попереднього голови.

"Отже, встановлено обмеження терміну перебування тимчасово виконуючого обовʼязки на цій посаді. Це дозволить наглядовій раді забезпечити відбір повноцінного керівника НЕК «Укренерго» та здійснити реструктуризацію боргових зобов’язань", - наголосили в Міненерго.

Міненерго підштовхнуло "Укренерго" до дефолту

Раніше Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надіслав уряду України листа з попередженням про припинення кредитних програм для НЕК "Укренерго" через неузгоджені зміни до статуту компанії, внесені за ініціативою Міністерства енергетики.

Така ситуація загрожує "Укренерго" не тільки втратою доступу до подальшого фінансування від ЄБРР в розмірі 141 млн євро (77 млн євро невибраного залишку кредиту та 64 млн євро очікуваного гранту), а й необхідності дострокової сплати вже отриманих коштів у сумі 533 млн євро.

Також, під загрозою опинилась реструктуризація боргових зобовʼязань "Укренерго" перед власниками "зелених" облігацій сталого розвитку, під яку НЕК "Укренерго" планувала залучити 430 млн дол. США на міжнародних ринках капіталу під гарантію DFC.

"Укренерго" оголосило технічний дефолт

У квітні НЕК "Укренерго" досягла згоди щодо умов операції з управління боргом за "зеленими" облігаціями сталого розвитку, гарантованими державою, на суму $825 млн зі ставкою 6,875% річних та строком погашення у 2028 році.

"Зелені" облігації сталого розвитку — це позика на суму 825 мільйонів доларів, яку НЕК "Укренерго" отримала у 2021 році під державні гарантії.

У листопаді минулого року, відповідно до меморандуму з МВФ, вимог українського законодавства та рішення акціонера (Міністерства енергетики України) — виплати за облігаціями були тимчасово припинені, а "Укренерго" оголосило технічний дефолт. З того часу тривали переговори щодо умов реструктуризації боргу.