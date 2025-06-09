Міненерго підштовхнуло "Укренерго" до дефолту: ЄБРР попередив про зупинку фінансування

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надіслав уряду України листа з попередженням про припинення кредитних програм для НЕК "Укренерго" через неузгоджені зміни до статуту компанії, внесені за ініціативою Міністерства енергетики.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на члена енергетичного комітету Верховної Ради Максима Хлапуку.

Він оприлюднив листа ЄБРР на адресу НЕК "Укренерго" та Міністерства фінансів України, де банк наголошує на своєму праві зупинити вибірку кредитних коштів та вимагати дострокового погашення вже наданої позики.

"Міністерство енергетики України підштовхнуло НЕК "Укренерго" до справжнього, а не технічного дефолту. Зміни до Статуту "Укренерго", які Міненерго внесло для посилення свого впливу на компанію, вже вдарили по фінансовій стабільності оператора критичної енергоінфраструктури", - підкреслює нардеп.

Він зауважує, що в листі ЄБРР прямо зазначає про те, що зміни до статуту повинні, але не були належним чином прокомуніковані з кредиторами до їх прийняття.

За словами Хлапука, така ситуація загрожує "Укренерго" не тільки втраті доступу до подальшого фінансування від ЄБРР в розмірі 141 млн євро (77 млн євро невибраного залишку кредиту та 64 млн євро очікуваного гранту), а й необхідності дострокової сплати вже отриманих коштів у сумі 533 млн євро.

Також, під загрозою опинилась реструктуризація боргових зобовʼязань "Укренерго" перед власниками "зелених" облігацій сталого розвитку, під яку НЕК "Укренерго" планувала залучити 430 млн дол. США на міжнародних ринках капіталу під гарантію DFC.

Нардеп повідомляє, що така операція з управління боргом мала б завершитись вже на початку липня, але її успіх безпосередньо залежить від підтримки міжнародних фінансових інституцій.

"І, за моєю інформацією, DFC наразі призупинили будь-які дії, повʼязані із реструктуризацією "зелених" облігацій", - підсумував Хлапук.

"Укренерго" оголосило технічний дефолт

У квітні НЕК "Укренерго" досягла згоди щодо умов операції з управління боргом за "зеленими" облігаціями сталого розвитку, гарантованими державою, на суму $825 млн зі ставкою 6,875% річних та строком погашення у 2028 році.

"Зелені" облігації сталого розвитку — це позика на суму 825 мільйонів доларів, яку НЕК "Укренерго" отримала у 2021 році під державні гарантії.

У листопаді минулого року, відповідно до меморандуму з МВФ, вимог українського законодавства та рішення акціонера (Міністерства енергетики України) — виплати за облігаціями були тимчасово припинені, а "Укренерго" оголосило технічний дефолт. З того часу тривали переговори щодо умов реструктуризації боргу.