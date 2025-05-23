"Укренерго" планує підвищити ефективність високовольтних електромереж

Очільник НЕК "Укренерго" Олексій Брехт та посол Ісландії в Україні Фрідрік Йонссон обговорили реалізацію проєкту з підвищення ефективності передачі електроенергії українськими високовольтними лініями, що вже перебувають в експлуатації.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НЕК "Укренерго".

У відомстві зауважують, що саме Ісландія є одним зі світових лідерів із впровадження відповідних технологій.

"Як під час війни, так і після її завершення, для нас дуже важливим буде питання підвищення ефективності експлуатації високовольтних мереж. Зокрема, з урахуванням пошкоджень, яких системі передачі завдали російські обстріли", - наголосив Брехт.

Він додав, що досвід Ісландії в аспекті впровадження інноваційних технологій, які дозволяють передавати більші обсяги електроенергії наявними лініями та підвищити надійність видачі потужності електростанцій, є одним з найуспішніших.

"Ми плануємо реалізувати аналогічний проект в Україні, який значно підвищить не тільки, гнучкість енергосистеми, а й здатність більш ефективно інтегрувати відновлювані джерела енергії", – наголосив Брехт.

Енергетична допомога від Ісландії

Під час зустрічі сторони також обговорили також допомогу, яку може надати Ісландія у відновленні української енергосистеми після російських атак.

Від початку повномасштабного російського вторгнення – Ісландія передала НЕК "Укренерго" через Програму розвитку ООН допомоги на суму близько півмільйона євро. Загалом, внесок Ісландії y відновлення української енергетики через ПРООН склав 4 мільйони євро. Ще 5,8 мільйона євро – ісландський уряд вніс до Фонду підтримки енергетики України

Нагадаємо, Японія та Швеція профінансували купівлю трьох автотрансформаторів для НЕК “Укренерго” за сприяння Програми розвитку ООН в Україні.