"Укрэнерго" планирует повысить эффективность высоковольтных электросетей

Глава НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт и посол Исландии в Украине Фридрик Йонссон обсудили реализацию проекта по повышению эффективности передачи электроэнергии по украинским высоковольтным линиям, которые уже находятся в эксплуатации.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НЭК "Укрэнерго".

В ведомстве отмечают, что именно Исландия является одним из мировых лидеров по внедрению соответствующих технологий.

"Как во время войны, так и после ее завершения, для нас очень важен вопрос повышения эффективности эксплуатации высоковольтных сетей. В частности, с учетом повреждений, которые системе передачи нанесли российские обстрелы", — подчеркнул Брехт.

Он добавил, что опыт Исландии в аспекте внедрения инновационных технологий, позволяющих передавать большие объемы электроэнергии по имеющимся линиям и повысить надежность выдачи мощности электростанций, является одним из самых успешных.

"Мы планируем реализовать аналогичный проект в Украине, который значительно повысит не только гибкость энергосистемы, но и способность более эффективно интегрировать возобновляемые источники энергии", — подчеркнул Брехт.

Энергетическая помощь от Исландии

Во время встречи стороны также обсудили помощь, которую может предоставить Исландия в восстановлении украинской энергосистемы после российских атак.

С начала полномасштабного российского вторжения — Исландия передала НЭК "Укрэнерго" через Программу развития ООН помощи на сумму около полумиллиона евро .

Напомним, Япония и Швеция профинансировали покупку трех автотрансформаторов для НЭК "Укрэнерго" при содействии Программы развития ООН в Украине.