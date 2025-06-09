Минэнерго подтолкнуло "Укрэнерго" к дефолту: ЕБРР предупредил об остановке финансирования

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) направил правительству Украины письмо с предупреждением о прекращении кредитных программ для НЭК "Укрэнерго" из-за несогласованных изменений в устав компании, внесенных по инициативе Министерства энергетики.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на члена энергетического комитета Верховной Рады Максима Хлапука.

Он обнародовал письмо ЕБРР в адрес НЭК "Укрэнерго" и Министерства финансов Украины, где банк отмечает свое право остановить выборку кредитных средств и требовать досрочного погашения уже предоставленного займа.

"Министерство энергетики Украины подтолкнуло НЭК "Укрэнерго" к настоящему, а не техническому дефолту. Изменения в Устав "Укрэнерго", которые Минэнерго внесло для усиления своего влияния на компанию, уже отразились на финансовой стабильности оператора критической энергоинфраструктуры", — подчеркивает нардеп.

Он отмечает, что в письме ЕБРР прямо отмечает, что изменения в устав должны, но не были должным образом прокоммуникованы с кредиторами до их принятия.

По словам Хлапука, такая ситуация грозит " Укрэнерго " не только потере доступа к дальнейшему финансированию от ЕБРР в размере 141 млн. евро (77 млн. евро невыбранного остатка кредита и 64 млн. евро ожидаемого гранта), но и необходимости досрочной уплаты уже полученных средств в сумме 533 млн. евро.

Также под угрозой оказалась реструктуризация долговых обязательств "Укрэнерго" перед собственниками "зеленых" облигаций устойчивого развития, под которую НЭК "Укрэнерго" планировала привлечь 430 млн. дол. США на интернациональных рынках капитала под гарантию DFC.

Нардеп сообщает, что такая операция по управлению долгом должна была завершиться уже в начале июля, но ее успех напрямую зависит от поддержки международных финансовых институтов.

"И, по моей информации, DFC приостановили какие-либо действия, связанные с реструктуризацией "зеленых" облигаций", — подытожил Хлапук.

"Укрэнерго" объявило технический дефолт

В апреле НЭК "Укрэнерго" достигла согласия по условиям операции по управлению долгом по "зеленым" облигациям устойчивого развития, гарантированным государством, на сумму $825 млн со ставкой 6,875% годовых и сроком погашения в 2028 году.

"Зеленые" облигации устойчивого развития — это ссуда на сумму 825 миллионов долларов, которую НЭК "Укрэнерго" получила в 2021 году под государственные гарантии.

В ноябре прошлого года, согласно меморандуму с МВФ, требованиям украинского законодательства и решения акционера (Министерства энергетики Украины) — выплаты по облигациям были временно прекращены, а "Укрэнерго" объявило технический дефолт. С этого времени продолжались переговоры по условиям реструктуризации долга.