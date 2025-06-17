Минэнерго внесло изменения в устав "Укрэнерго"

Зарегистрированы изменения в устав НЭК "Укрэнерго", которыми усилена роль государства в принятии стратегических решений.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

В процессе подготовки новой редакции устава ведомство руководствовалось тем, что представители государства должны усилить свое значение в работе оператора системы передачи, учитывая значение "Укрэнерго" в укреплении энергетической безопасности.

Минэнерго поблагодарило международных партнеров за поддержку позиции по юридическому усилению роли государства в принятии важных стратегических решений.

В частности, это касается обязательного участия представителя государства при одобрении планов развития системы передачи на следующие 10 лет, утверждении инвестиционных программ лицензиата по передаче электрической энергии и назначении председателя правления общества.

В обновленном уставе также определена обязанность наблюдательного совета провести конкурсный отбор председателя правления в течение 90 дней со дня увольнения предыдущего председателя.

"Итак, установлено ограничение срока пребывания временно исполняющего обязанности на этом посту. Это позволит наблюдательному совету обеспечить отбор полноценного руководителя НЭК «Укрэнерго» и осуществить реструктуризацию долговых обязательств", — подчеркнули в Минэнерго.

Минэнерго подтолкнуло "Укрэнерго" к дефолту

Ранее Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) направил правительству Украины письмо с предупреждением о прекращении кредитных программ для НЭК "Укрэнерго" из-за несогласованных изменений в устав компании, внесенных по инициативе Министерства энергетики.

Такая ситуация грозит " Укрэнерго " не только потерей доступа к дальнейшему финансированию от ЕБРР в размере 141 млн. евро (77 млн. евро невыбранного остатка кредита и 64 млн. евро ожидаемого гранта), но и необходимости досрочной уплаты уже полученных средств в сумме 533 млн. евро.

Также под угрозой оказалась реструктуризация долговых обязательств "Укрэнерго" перед собственниками "зеленых" облигаций устойчивого развития, под которую НЭК "Укрэнерго" планировала привлечь 430 млн. дол. США на интернациональных рынках капитала под гарантию DFC.

"Укрэнерго" объявило технический дефолт

В апреле НЭК "Укрэнерго" достигла согласия по условиям операции по управлению долгом по "зеленым" облигациям устойчивого развития, гарантированного государством, на сумму $825 млн со ставкой 6,875% годовых и сроком погашения в 2028 году.

"Зеленые" облигации устойчивого развития — это ссуда на сумму 825 миллионов долларов, которую НЭК "Укрэнерго" получила в 2021 году под государственные гарантии.

В ноябре прошлого года, согласно меморандуму с МВФ, требованиям украинского законодательства и решения акционера (Министерства энергетики Украины) — выплаты по облигациям были временно прекращены, а "Укрэнерго" объявило технический дефолт. С этого времени продолжались переговоры по условиям реструктуризации долга.