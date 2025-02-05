Наглядова рада "Укренерго" оголосила пошук нового керівника компанії

Наглядова рада НЕК "Укренерго" оголосила конкурс на посаду голови правління компанії, який супроводжуватиме консалтингова компанія Korn Ferry.

Про це інформує пресслужба "Укренерго".

Що відомо про конкурс

Щоб взяти участь у конкурсі, необхідно подати пакет документів українською та англійською мовами.

До нього входять:

резюме;

два рекомендаційні листи у письмовій формі;

мотиваційний лист;

згода на обробку персональних даних.

Конкурс супроводжуватиме Korn Ferry — одна з провідних глобальних консалтингових компаній, що спеціалізується на підборі топ-керівників і розвитку лідерства.

Документи приймаються до 14 березня 2025 року на електронну пошту: olga.hulak@kornferry.com.

Про наглядову раду компанії

Нагадаємо, 2 вересня 2024 року наглядова рада "Укренерго" провела позачергове засідання з ініціативи голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького, який представив звіт щодо забезпечення захисту об’єктів високовольтної мережі під час російських атак та ситуації навколо компанії в публічній площині. Під час засідання більшість членів наглядової ради прийняли рішення про дострокове припинення повноважень Кудрицького як голови правління "Укренерго" за згодою сторін.

Додамо, що через звільнення Кудрицького у відставку вирішили подати голова наглядової ради "Укренерго" Данієль Доббені та член наглядової ради Педер Андреасен.

У листопаді минулого року до складу правління "Укренерго" увійшов головний диспетчер і директор з управління об’єднаною енергосистемою України Віталій Зайченко.

Крім того, 26 листопада Кабмін схвалив призначення незалежних членів ради, якими стали Патрік Грейхен, Луїджі Де Францискі, Єппе Кофод та Ян Монтелл.

У грудні 2024 року Кабінет міністрів завершив формування нової наглядової ради НЕК "Укренерго". Уряд затвердив кандидатури Юрія Бойка, Анатолія Гулея та Олексія Нікітіна як представників держави в наглядовій раді компанії.